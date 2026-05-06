Trump empfängt am Donnerstag Brasiliens Präsident Lula

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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will an diesem Donnerstag den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva empfangen. "Sie werden wirtschaftliche und sicherheitspolitische Themen von gemeinsamem Interesse erörtern", teilte ein hochrangiger Regierungsbeamter mit.

In den vergangenen Monaten hatte sich das Verhältnis zwischen Trump und Lula wieder etwas gebessert, nachdem es zuvor wegen der Strafverfolgung gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro - einem Verbündeten Trumps - an einen Tiefpunkt gelangt war.

Wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage gegen Lula hatte Brasiliens Oberster Gerichtshof Bolsonaro zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Trump kritisierte das Verfahren als politisch motiviert. Als Reaktion verhängte er Strafzölle von 50 Prozent auf zahlreiche brasilianische Produkte.

Ende November nahmen die USA die Strafzölle auf eine Vielzahl brasilianischer Lebensmittelprodukte wieder zurück. Dazu gehören Rindfleisch, Kaffee und verschiedene Früchte./ngu/DP/zb

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