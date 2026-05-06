Ukraine meldet kurz vor geplanten Feuerpause mehr als 20 Tote

Kiew, 05. ⁠Mai (Reuters) - Wenige Stunden vor dem anvisierten Beginn einer von der Ukraine vorgeschlagenen Waffenruhe hat die Regierung in Kiew mindestens 22 Tote durch russische Angriffe gemeldet. Allein in der Stadt Saporischschja seien zwölf Menschen ums Leben gekommen, teilten die Rettungsdienste am Dienstag mit. In der ‌Frontstadt Kramatorsk starben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj fünf Menschen. Fünf weitere Tote gab es ukrainischen Behörden zufolge bei einem nächtlichen russischen Angriff auf Gasförderanlagen in ⁠der Region ⁠Poltawa. Auch auf russischer Seite wurden Opfer gemeldet: In der Region Tschuwaschien wurden staatlichen Medien zufolge zwei Menschen durch einen ukrainischen Drohnenangriff getötet.

Die von Kiew geforderte unbefristete Feuerpause soll in der Nacht zum Mittwoch in Kraft treten. Zuvor hatte Russland seinerseits eine Waffenruhe für den 8. und 9. Mai angekündigt, an denen das Land ‌den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg ‌mit einer Militärparade feiert. Die Ukraine forderte Moskau zu einem dauerhaften Waffenstillstand auf. Selenskyj erklärte, es komme nicht infrage, dass Russland seine Angriffe für eine Militärparade nur für einen Tag ⁠einstelle, nachdem es die Ukraine zuvor schwer bombardiert habe.

Aus Russland wurden Schäden durch ukrainische ‌Drohnenangriffe an Energieanlagen gemeldet. Die zweitgrößte Ölraffinerie Kirischi ⁠stellte Insidern zufolge ihren Betrieb ein. Bei der Attacke seien drei der vier Rohöldestillationsanlagen beschädigt worden, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ohne diese Anlagen könne die Raffinerie nicht produzieren. Der ukrainische Geheimdienst ‌erklärte, er habe die Anlage attackiert. Der ⁠Betreiber Surgutneftegaz äußerte sich zunächst nicht ⁠zu dem Vorfall.

Die Ukraine greift seit zwei Monaten verstärkt die russische Ölinfrastruktur an. Die etwa 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Raffinerie Kirischi war in diesem Jahr mehrfach Ziel von Drohnenangriffen. Wie lange die Reparatur der nun beschädigten Anlagen dauern wird, ist den Insidern zufolge schwer abzuschätzen, da zudem mehrere Nebenanlagen getroffen worden seien. Die Raffinerie hat einen Anteil von etwa sieben Prozent am russischen Verarbeitungsvolumen. Sie ist ein wichtiger Lieferant von Diesel für den Inlandsmarkt und den Export.

(Bericht ⁠von Yuliia Dysa und weiteren Reuters-MitarbeiternBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)