Ukraine wirft Russland Bruch von Feuerpause vor - Opfer bei Angriffen

06. Mai (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat Russland den Bruch einer von der Regierung in Kiew einseitig ausgerufenen Waffenruhe vorgeworfen. Den ukrainischen Behörden zufolge gab es bei Angriffen im Norden und Osten des Landes ein Todesopfer und drei Verletzte. "Dies zeigt, dass Russland den Frieden ablehnt und seine falschen ‌Aufrufe zu einer Feuerpause am 9. Mai nichts mit Diplomatie zu tun haben", erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Mittwoch auf der Online-Plattform X. Um Mitternacht ⁠war die ⁠von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ausgerufene Waffenruhe in Kraft getreten. Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte zuvor selbst eine Feuerpause für den 8. und 9. Mai angekündigt. Russland feiert am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland traditionell mit einer Militärparade.

"Putin kümmert sich nur um Militärparaden und nicht um Menschenleben", erklärte Sybiha. Selenskyj hatte eine zeitlich ‌unbegrenzte Waffenruhe vorgeschlagen und Russland aufgefordert, sich ihr anzuschließen. ‌Selenskyj erklärte aber auch, die Ukraine werde ab Beginn der Waffenruhe "symmetrisch" handeln. Bereits am Dienstag waren - wenige Stunden vor Ablauf der Frist für das ukrainische Angebot - nach ukrainischen Angaben bei ⁠mehreren russischen Angriffen mindestens 27 Menschen getötet worden. Selenskyj sagte, es dürfe nicht sein, ‌dass Russland seine Angriffe nur wegen einer Militärparade ⁠kurzzeitig einstelle, nachdem es die Ukraine zuvor schwer bombardiert habe.

Am Mittwoch erklärte der ukrainische Außenminister weiter, Russland habe auch die Nacht hindurch angegriffen. Noch am Morgen seien die Städte Charkiw und Saporischschja ins Visier genommen worden. Die ‌ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe seit ⁠Dienstagabend 108 Drohnen, zwei ballistische Raketen und ⁠einen Marschflugkörper auf das Land abgefeuert.

In der nördlichen Region Sumy wurde nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Zivilfahrzeug von einer Drohne getroffen, wobei ein Insasse starb und der Fahrer verletzt wurde. In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, beschädigte ein Drohnenangriff sieben Wohngebäude. In Saporischschja im Südosten des Landes griffen russische Truppen eine Industrieanlage an. Allein in Saporischschja waren am Dienstag zwölf Menschen bei einem Angriff getötet worden. Die Stadt Krywyj Rih meldete am Mittwoch Schäden an der Infrastruktur durch ⁠Drohnenangriffe.

(Bericht von Anna Pruchnicka, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)