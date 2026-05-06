Ukraine wirft Russland massiven Bruch von Waffenruhe vor

(Weitgehend neu)

Kiew, 06. ⁠Mai (Reuters) - Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, eine von der Regierung in Kiew vorgeschlagene Waffenruhe mit Dutzenden von Angriffen missachtet zu haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Mittwoch von einer offensichtlichen Absage an den Frieden seitens Russlands. Bis zum späten Vormittag habe Russland 1820 Mal gegen die Feuerpause verstoßen, erklärte ‌er. Bei russischen Drohnenangriffen im Nordosten der Ukraine wurden nach Behördenangaben zwei Menschen getötet. In der Region Sumy trafen die Drohnen demnach ein ziviles Auto und einen leeren Kindergarten.

In Großstädten wie ⁠Charkiw, Krywyj Rih ⁠und Saporischschja, wo am Dienstag zwölf Menschen getötet worden waren, wurden nach Mitternacht Wohngebäude, Infrastruktur und Industrieanlagen durch Luftangriffe beschädigt. Dies zeige, dass Russland den Frieden ablehne und seine vorgeschobenen Aufrufe zu einer Waffenruhe am 9. Mai nichts mit Diplomatie zu tun hätten, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. "Putin kümmert sich nur um Militärparaden, nicht um Menschenleben."

Selenskyj hatte die Feuerpause ab ‌Mitternacht als Reaktion auf einen Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir ‌Putin ausgerufen. Dieser hatte anlässlich der Gedenkfeiern zum Sieg im Zweiten Weltkrieg eine Waffenruhe vom 8. bis 9. Mai angeregt. Russland hatte nicht zugesagt, den ukrainischen Vorschlag einzuhalten. Selenskyj kündigte an, im Laufe des Mittwochs über ⁠das weitere Vorgehen zu entscheiden. Zuvor hatte er erklärt, Kiew werde bei einer Verletzung der Waffenruhe "symmetrisch" ‌reagieren.

"WIR HABEN KEINE ANDERE WAHL"

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits ⁠am Montag gewarnt, es werde auf ukrainische Angriffe während der Siegesfeiern mit einem massiven Raketenschlag auf Kiew antworten. "Wir warnen die Zivilbevölkerung von Kiew und das Personal der ausländischen diplomatischen Vertretungen und fordern dazu auf, die Stadt rechtzeitig zu verlassen."

Russland hält am Samstag wegen ‌der Gefahr ukrainischer Attacken nur eine verkleinerte Version seiner ⁠jährlichen Militärparade im Zentrum Moskaus ab. Der ⁠Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte am Montag mitgeteilt, eine ukrainische Drohne habe in der Nacht ein Gebäude in der russischen Hauptstadt getroffen, dabei sei aber niemand zu Schaden gekommen.

Die gegenseitigen Vorstöße für eine Feuerpause erfolgen zu einem Zeitpunkt, zu dem die von den USA unterstützten Friedensgespräche zur Beendigung des mehr als vierjährigen Krieges ins Stocken geraten sind. Zugleich treibt Russland eine Offensive zur Einnahme der restlichen ostukrainischen Region Donezk voran. In Kiew zeigten sich Einwohner skeptisch gegenüber einseitigen Bemühungen um eine Waffenruhe. "Vielleicht sollten wir uns genauso verhalten wie Russland", sagte die 52-jährige Natalija Fomenko. "Das ⁠heißt, nicht schweigen, den Waffenstillstand nicht einhalten. Wir haben keine andere Wahl."

(Bericht von Dan Peleschuk und Anna Pruchnicka, Mitarbeit Yurii KovalenkoBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)