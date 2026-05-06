Umfrage: Ein Jahr nach Amtsantritt wenig Zufriedenheit mit Bundesregierung

Berlin, 06. ⁠Mai (Reuters) - Ein Jahr nach dem Amtsantritt der Bundesregierung hat die Zufriedenheit mit Kanzler Friedrich Merz und seiner schwarz-roten Koalition einer forsa-Umfrage zufolge einen neuen Tiefstand erreicht. Dem am Mittwoch veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer zufolge sind nur noch 13 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit ‌von Merz zufrieden, 85 Prozent sind unzufrieden. Mit Blick auf die Bundesregierung ist das Verhältnis elf zu 87 Prozent. Eine besonders kritische Zwischenbilanz ziehen demnach ⁠junge Menschen (18 bis ⁠29 Jahre) sowie Arbeiter und Selbständige mit jeweils 95 Prozent Unzufriedenen. Selbst von den Unions-Anhängern sind 56 Prozent mit der Arbeit der Bundesregierung unglücklich, bei den SPD-Anhängern sind es sogar 82 Prozent.

Laut Forsa zieht sich eine große Unzufriedenheit mit der Arbeit der schwarz-roten Koalition durch alle Politikfelder von der Wirtschaft ‌über den Kampf gegen die Inflation bis hin ‌zum Bereich Rente und Gesundheit - jeweils 89 Prozent der Befragten insgesamt zeigten sich bei diesen Themen unzufrieden. Bei der Verbesserung der Infrastruktur sind es 83, bei der Bekämpfung ⁠illegaler Zuwanderung 60 Prozent Unzufriedene.

Nur eine kleine Minderheit von elf Prozent der Bundesbürger ‌meint demnach, die jetzige Regierungskoalition aus CDU/CSU ⁠und SPD würde das Land besser regieren als die Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und FDP. Merz hält auch nur eine Minderheit von 17 Prozent für einen besseren Bundeskanzler als Olaf Scholz. Nur jeweils ein Zehntel der ‌Wahlberechtigten meint, dass es der Bundesregierung ⁠oder dem Bundeskanzler gelingen könnte, im ⁠Laufe dieses Jahres wieder deutlich an Vertrauen zu gewinnen.

Die AfD bleibt auch im aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer mit 27 Prozent derer, die sich auch an einer Bundestagswahl beteiligen würden, vorn vor der Union mit 22 Prozent. Die Grünen kommen aktuell auf 16 Prozent und liegen damit vier Prozentpunkte vor der SPD mit unverändert zwölf Prozent. Knapp dahinter folgt die Linke mit elf Prozent. Die FDP käme weiterhin mit vier Prozent nicht in den Bundestag und das BSW würde unverändert weniger als ⁠drei Prozent erhalten.

(Bericht von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)