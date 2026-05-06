Ungenutztes Potenzial: "Stille Reserve" auf Arbeitsmarkt bei 3,2 Millionen

Berlin, 06. ⁠Mai (Reuters) - Ob wegen gesundheitlicher Probleme oder Betreuungspflichten: Millionen Menschen in Deutschland würden gerne arbeiten, tun dies aber aus verschiedenen Gründen nicht. Im vergangenen Jahr wünschten sich gut 3,2 Millionen nicht erwerbstätige Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren eine Arbeit, wie das ‌Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren 70.000 oder 2,3 Prozent mehr als 2024.

Zu dieser sogenannten "Stillen Reserve" gehören Personen ohne Arbeit, die zwar kurzfristig nicht für ⁠den Jobmarkt ⁠verfügbar sind oder nicht aktiv nach Stellen Ausschau halten, sich aber trotzdem eine Tätigkeit wünschen. Sie gehören nicht zu den knapp 1,7 Millionen Erwerbslosen mit Arbeitswunsch. Dazu wird gezählt, wer in den letzten vier Wochen aktiv nach einem Job gesucht hat und eine eventuell angebotene Arbeit innerhalb von zwei Wochen aufnehmen könnte. Im ‌Vergleich zu 2024 erhöhte sich die Zahl dieser Erwerbslosen ‌um 170.000 (+11,3 Prozent).

Beide Gruppen zusammen ergeben 4,9 Millionen Nichterwerbstätige, die sich Arbeit wünschen. Das waren gut 240.000 Personen oder 5,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Während bei den ⁠Erwerbslosen die Männer mit einem Anteil von 57,1 Prozent in der Überzahl waren, stellten ‌bei der Stillen Reserve die Frauen mit ⁠55,2 Prozent die Mehrheit.

Die Statistiker fanden deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei den Hauptgründen für die Inaktivität am Arbeitsmarkt heraus. So gaben 30,7 Prozent beziehungsweise 354.000 der Frauen zwischen 25 und 59 Jahren in der Stillen Reserve ‌an, dass sie aufgrund von Betreuungspflichten ⁠derzeit keine Arbeit aufnehmen können. Bei den ⁠Männern dieser Altersgruppe nannten dagegen nur 5,3 Prozent oder rund 40.000 Personen bestehende Betreuungspflichten als Hauptgrund für ihre Inaktivität.

"Dagegen spielen in dieser Altersgruppe gesundheitliche Einschränkungen insbesondere bei Männern eine bedeutende Rolle, werden aber auch bei Frauen häufig genannt", hieß es. Für 35,6 Prozent der Männer und 23,6 Prozent der Frauen in der Stillen Reserve war dies der Hauptgrund, nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu sein.

68,3 Prozent der Erwerbslosen und 59,5 Prozent der Stillen Reserve hatten 2025 ein mittleres ⁠oder hohes Qualifikationsniveau - besaßen also mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Hoch-/Fachhochschulreife.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)