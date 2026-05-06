USA/IRAN Abkommen | UBER - DISNEY - AMD | Neue Rekorde im Anmarsch

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Dow-Futures springen rund 500 Punkte nach oben, S&P 500 und Nasdaq 100 ziehen ebenfalls deutlich an. Auslöser ist die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und Iran – inklusive möglichem Moratorium bei der Urananreicherung. Gleichzeitig warnt Präsident Trump: Scheitert der Deal, könnten die Angriffe mit höherer Intensität zurückkehren. Öl bricht ein: WTI fällt rund 10 % auf über 91 Dollar, Brent verliert 9 % Richtung 100 Dollar. Zusätzlich treibt Advanced Micro Devices (AMD) den Tech-Sektor an – die Aktie schießt nach starken Zahlen und einem deutlich besseren Q2-Ausblick zeitweise rund 18 bis 20 % nach oben.





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