Verbio: Zwischen geopolitischen Schwankungen und grüner Zukunftsvision
Verbio: Zwischen geopolitischen Schwankungen und grüner Zukunftsvision
Turbulente Wochen auf dem Parkett
Der April und der Beginn des Monats Mai waren für Verbio von einer enormen Dynamik geprägt, die eng mit den globalen Rohstoffmärkten verknüpft ist. Nachdem die Aktie zu Beginn des Jahres im Zuge geopolitischer Spannungen eine beachtliche Rallye hingelegt hatte, kam es Anfang April zu einer spürbaren Korrektur an der Börse. Eine Waffenruhe im Iran-Konflikt sorgte kurzfristig für sinkende Öl- und Gaspreise, was viele Investoren dazu veranlasste, ihre zwischenzeitlich hohen Gewinne mitzunehmen und den Aktienkurs zeitweise unter Druck setzte. Aus Sicht des Konzerns sind derartige Preisschwankungen an den Energiemärkten jedoch ein bekanntes Phänomen, das die grundsätzliche Attraktivität von Biokraftstoffen nicht schmälert. Entsprechend schnell konnte sich der Wert der Papiere in der zweiten Aprilhälfte wieder erholen, was das anhaltende Grundvertrauen der Marktteilnehmer in das robuste Geschäftsmodell des Unternehmens eindrucksvoll unterstreicht.
|
Discount 35 2027/03: Basiswert Verbio SE
DU9EFG
Quelle: DZ BANK: Geld 06.05. 08:29:28, Brief 06.05. 08:29:28
|28,64 EUR
|28,96 EUR
|-0,31%
|Basiswertkurs: 40,700 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 05.05.
|Max Rendite
|20,94%
|Discount in %
|28,89%
|Abstand zum Cap in %
|-14,00%
|Max Rendite in % p.a.
|23,56% p.a.
|Cap
|35,00 EUR
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|1,00
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: