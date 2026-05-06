Wadephul fordert grundlegende EU-Reform und Ende des Vetorechts

Berlin, 06. ⁠Mai (Reuters) - Außenminister Johann Wadephul hat weitreichende Reformen der Europäischen Union angemahnt, um den Staatenverbund angesichts globaler Herausforderungen handlungsfähiger zu machen. Kern seiner am Mittwoch in Berlin vorgestellten Vorschläge bilden die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der Außenpolitik sowie eine Verkleinerung der ‌EU-Kommission im Zuge künftiger Erweiterungen. Die EU müsse sich grundlegend an die Realität anpassen und flexibler werden, sagte Wadephul in einer Europa-Rede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung ⁠der CDU ⁠laut Redemanuskript.

In der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) müsse künftig das Prinzip der qualifizierten Mehrheitsentscheidung gelten, sagte der Minister. "Bei Fragen der Sicherheit kann uns das Einstimmigkeitsprinzip in eine existentielle Gefahr bringen. Denn es geht um Leben und Tod! Das sehen wir jeden Tag in der Ukraine." Deshalb dürfe es nicht länger ‌möglich sein, dass einzelne Mitgliedstaaten das Handeln aller blockieren. ‌Zudem solle eine sogenannte verstärkte Zusammenarbeit erleichtert werden. Damit könnten kleinere Gruppen von Staaten in bestimmten Politikfeldern vorangehen, ohne dass sofort alle 27 EU-Mitglieder zustimmen müssten. Zwölf ⁠Mitgliedstaaten unterstützen diesen Vorstoß bereits.

Mit Blick auf eine künftige Erweiterung der EU sprach ‌sich Wadephul für institutionelle Anpassungen aus. Eine ⁠Union mit bis zu 35 Mitgliedern könne nicht nach den bisherigen Regeln funktionieren. Wadephul schlug vor, die EU-Kommission auf zwei Drittel der Zahl der Mitgliedstaaten zu verkleinern und auch die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments ‌anzupassen. Bislang stellt jeder EU-Staat einen Kommissar ⁠in der Brüsseler Behörde. Gleichzeitig drang ⁠Wadephul auf ein härteres Vorgehen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Der Konditionalitätsmechanismus müsse weiterentwickelt werden, damit EU-Mittel nicht an Staaten fließen, die gegen gemeinsame Werte verstoßen.

Die Aufnahme neuer Mitglieder will Wadephul künftig als stufenweisen Prozess mit einer graduellen Integration gestalten. Dies betreffe etwa die Staaten des westlichen Balkans, denen man konkrete Fortschritte schuldig sei. Um das außenpolitische Profil der EU insgesamt zu schärfen, forderte er zudem eine engere Verzahnung des Europäischen Auswärtigen Dienstes ⁠mit der EU-Kommission. Dort lägen die entscheidenden Hebel etwa für Handel, Energie und die Durchsetzung von Sanktionen.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)