Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist
The Market · Uhr
Die Dax- und MDax-Unternehmen profitieren von langfristigen Wachstumstrends. Trotzdem sind die Bewertungen niedrig, die Healthineers-Aktie kostet gar so wenig wie zuletzt 2018. Was für und gegen die Aktien spricht.
Quelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
Dieser Artikel stammt aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ"
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