Dräger und Siemens Healthineers

Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist

The Market · 06.05.2026, 09:30 Uhr Uhr

Die Dax- und MDax-Unternehmen profitieren von langfristigen Wachstumstrends. Trotzdem sind die Bewertungen niedrig, die Healthineers-Aktie kostet gar so wenig wie zuletzt 2018. Was für und gegen die Aktien spricht.