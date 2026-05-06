Dräger und Siemens Healthineers

Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist

The Market · Uhr

Die Dax- und MDax-Unternehmen profitieren von langfristigen Wachstumstrends. Trotzdem sind die Bewertungen niedrig, die Healthineers-Aktie kostet gar so wenig wie zuletzt 2018. Was für und gegen die Aktien spricht.

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Quelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

Dieser Artikel stammt aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ"

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