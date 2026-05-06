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Zalando mit Kursschwankungen auf Richtungssuche

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Aktien von Zalando sind am Mittwoch nach Zahlenvorlage und deutlichem Kurszuwachs zum Auftakt an der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend wieder zurückgefallen. Dabei sackten sie innerhalb weniger Minuten um gut zehn Prozent ab. Anschließend holten sie wieder etwas auf, ohne eine klare Richtung zu finden. Mit minus eins Prozent auf 20,59 Euro waren sie im steigenden Dax nach gut einer Stunde unter den größten Verlierern.

Die Übernahme von About You bescherte dem Online-Händler im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Jahresprognose bekräftigte Zalando.

Barclays-Analyst Andrew Ross bescheinigte dem Dax-Konzern "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Thomas Maul von der DZ Bank hält das Potenzial für steigende Gewinnschätzungen allerdings für begrenzt. Im Fokus der Telefonkonferenz stünden nun Fragen zur Anschaffungsneigung der Verbraucher in einem herausfordernden Konsum-Umfeld sowie die Rabattintensität.

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