Adidas-Chef: Zoll-Urteil könnte uns 300 Mio Dollar bringen

(stellt ⁠im ersten Satz Währung richtig: Dollar, nicht Euro. Ein Adidas-Sprecher präzisierte die Angaben)

München, ‌07. Mai (Reuters) - Das Urteil des obersten Bundesgerichts der USA zu ⁠den ⁠Zöllen von Präsident Donald Trump könnte Adidas nach Angaben von Vorstandschef Björn Gulden rund 300 Millionen ‌Dollar in die Kassen ‌spülen. Der Supreme Court hatte die Einfuhrzölle teilweise für ⁠illegal erklärt. Adidas hätte damit ‌das Recht, ⁠die 300 Millionen zurückzubekommen, sagte Gulden auf der Hauptversammlung am Donnerstag in ‌Fürth. "Wir haben ⁠das noch nicht ⁠gebucht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist groß."

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)