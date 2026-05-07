Adidas-Chef: Zoll-Urteil könnte uns 300 Mio Dollar bringen
(stellt im ersten Satz Währung richtig: Dollar, nicht Euro. Ein Adidas-Sprecher präzisierte die Angaben)
München, 07. Mai (Reuters) - Das Urteil des obersten Bundesgerichts der USA zu den Zöllen von Präsident Donald Trump könnte Adidas nach Angaben von Vorstandschef Björn Gulden rund 300 Millionen Dollar in die Kassen spülen. Der Supreme Court hatte die Einfuhrzölle teilweise für illegal erklärt. Adidas hätte damit das Recht, die 300 Millionen zurückzubekommen, sagte Gulden auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Fürth. "Wir haben das noch nicht gebucht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist groß."
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)