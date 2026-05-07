AKTIE IM FOKUS: ASML auf Rekordhoch - BofA signalisiert 28 Prozent Potenzial

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von ASML sind am Donnerstag mit knapp 1.333 Euro auf ein Rekordhoch gestiegen. Dreimal hatten sich die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie zuvor im Jahresverlauf an der Hürde von 1.300 Euro die Zähne ausgebissen.

Am Donnerstagmorgen sorgte dann Didier Scemama von der Bank of America (BofA) mit seinem hohen Kursziel von 1.710 Euro für Aufmerksamkeit und genügend Schwung.

Absatz, Geschäftsmix und Produktivität der Low-NA EUV-Lithografiesysteme, dem aktuellen Industriestandard für fortschrittliche Chipfertigung, seien entscheidend für die Berechenbarkeit der Ergebnisentwicklung und damit auch die Aktie der Niederländer - nicht das genaue Timing der neuen High-NA-Generation.

Die Einführung verzögere sich, sei aber nicht abgeblasen. Als erste dürften Anbieter von einfacheren DRAM-Speicherbausteinen umstellen. Die Abnehmer von komplexeren Halbleitern des Auftragsfertigers TSMC , einem wichtigen ASML-Kunden, dann eben erst später.

Mit seinem Kursziel von 1.710 Euro signalisiert Scemama weitere 28 Prozent Kurspotenzial für die 2026 bereits um 45 Prozent nach oben gerannte Aktie.

ASML ist mit einem Börsenwert von mehr als einer halben Billion Euro das mit Abstand wertvollste Unternehmen Europas. Die HSBC , LVMH , Siemens , L'Oreal und SAP folgen mit weitem Abstand.

Vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Anfang Mai 2025 hatte SAP mit rund 320 Milliarden Euro die Nase vorn und ASML lag mit 238 Milliarden Euro nur auf Platz sechs./ag/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
ASML Holding (ADR)
SAP
Siemens
LVMH
HSBC
L'Oreal
TSMC Taiwan Semiconductor

Das könnte dich auch interessieren

Speicherchiphersteller
Samsung knackt Billion-Dollar-Markegestern, 08:02 Uhr · dpa-AFX
Samsung knackt Billion-Dollar-Marke
Konzern will Ebay kaufen
Gamestop setzt zu 56-Milliarden-Dollar-Übernahme an04. Mai · dpa-AFX
Eine Gamestop-Filiale ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen