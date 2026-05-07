AKTIE IM FOKUS: Mögliches Kaufangebot für Ströer treibt Kurs hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit kräftig steigenden Kursen haben die Aktien von Ströer am Donnerstagnachmittag auf eine etwaige Übernahme reagiert. Zuletzt stiegen sie um 7,4 Prozent auf 39,72 Euro auf den höchsten Stand seit Ende Oktober 2025. Zwischenzeitlich war der Handel mit den Papieren auf Xetra wegen der starken Schwankungen unterbrochen.

Die Investoren I Squared und Blackstone steuerten auf ein Übernahmeangebot für den Werbedienstleister zu, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Die Offerte bewerte das Unternehmen mit rund 2,5 Milliarden Euro, der Kaufpreis liege etwa um 45 Euro je Aktie, hieß es weiter./bek/jha/