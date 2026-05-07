ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Franken belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem schweizerischen Rückversicherer ein starkes Ergebnis. Dies werde jedoch überschattet von einem Preisrückgang in der Erneuerungsrunde im April, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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