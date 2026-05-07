ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Franken belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem schweizerischen Rückversicherer ein starkes Ergebnis. Dies werde jedoch überschattet von einem Preisrückgang in der Erneuerungsrunde im April, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Schwache Diagnostik lastet schwer auf Siemens Healthineersheute, 10:06 Uhr · dpa-AFX
VersicherungsunternehmenAxa steigert Einnahmen deutlich – Aktie legt kräftig zugestern, 10:39 Uhr · dpa-AFX
Swiss Re mit überraschend hohem Gewinnanstieg dank weniger Naturgroßschädenheute, 07:48 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
Dräger und Siemens HealthineersWieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista