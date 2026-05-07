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APA ots news: eFuels, Verbrenner-Aus und Europas Industrie-Zukunft: Experten fordern Kurskorrektur bei EU-Autopolitik

Die EK bekannte sich zwar zur Technologieoffenheit, die  
Inhalte zielen aber in die Gegenrichtung 

Wien (APA-ots) - Die Vorschläge der Europäischen Kommission zum neuen  
Automotiv-Paket 
stoßen in Wirtschaft und Wissenschaft auf Kritik. Kritisiert wird vor 
allem, dass die Vorschläge der Kommission keine tatsächliche Abkehr 
vom "Zero-Emission-Ansatz" erkennen lassen. Die EK bekannte sich zwar 
zur Technologieoffenheit, die Inhalte zielen aber in die 
Gegenrichtung. Im Rahmen einer exklusiven Medienrunde am 5. Mai 2026 
in Wien sowie der darauffolgenden "Energy Transition Innovation 
Talks" am 6. Mai 2026 brachten hochkarätige Expert:innen ihre 
Positionen in die aktuelle Diskussion ein - und ordneten die 
zentralen Streitpunkte strategisch ein. 

Zwtl.: Wissenschaft sieht Defizite im EU-Ansatz 

Christian Beidl, Leiter am Institut für 
Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe an der TU Darmstadt, 
formuliert das aktuelle Dilemma so: " Leider erleben wir eine 
polarisierte unsymmetrische Diskussion zu E-Mobilität. Aber E- 
Antriebe und Verbrennungsmotoren ergänzen sich. Ohne speicherbare 
grüne Moleküle gibt es in Zukunft kein stabiles Energiesystem und 
ohne Technologievielfalt keine Resilienz. " Eine Überarbeitung des 
Automotiv-Pakets sei daher entscheidend für Europas Zukunft. Unter 
anderem fordert er, dass Fahrzeuge, die mit nachhaltigen Kraftstoffen 
betrieben werden, hinsichtlich ihrer Klimawirkung gleichwertig zu E- 
Fahrzeugen behandelt werden müssen. Auch die "Hard-to-Abate-Sektor"- 
Diskussion sei nicht zielführend. Beidl betont vielmehr: " Wirksamer 
Klimaschutz im Einklang mit wirtschaftlicher Stabilität kann ohne 
erneuerbare Kraftstoffe nicht gelingen. " 

Zwtl.: Technologieoffenheit statt Verbote 

Einen Technologiepfad festzulegen, bedeutet, dass man sich von 
technischem Fortschritt abkoppelt. " Innovation bedeutet Wohlstand. 
Technologieverbote verhindern Innovation und schaden damit uns allen 
", stellt Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und 
Verkehr der Wirtschaftskammer Wien, klar. Wolfgang Böhm, 
Fachgruppenobmann der Transporteure in der Wirtschaftskammer Wien, 
ergänzt: " In der Transportwirtschaft zählen Pünktlichkeit und 
Effizienz. Die erreichen wir nur, wenn wir die besten Lösungen nutzen 
dürfen - dafür brauchen wir Technologieoffenheit und keine Verbote. " 

Jürgen Roth, Präsident der eFuel Alliance Österreich, 
unterstreicht die Bedeutung eines breiten Ansatzes: " Es fahren 
gerade einige Züge aus dem Bahnhof, die sollte die EU nicht 
verpassen. Nichtfossile Kraftstoffe sind ein Schlüssel zur 
Verminderung der Abhängigkeit von Erdölimporten und haben am meisten 
Reduktionspotenzial. Für ein Land wie Österreich, das schneller als 
die anderen klimaneutral werden will (2040 statt 2050), sind diese 
innovativen Kraftstoffe ein Muss. " Deutschland hat den Weg zu eFuels 
bereits eingeschlagen, bis 2030 sollen allein für den Straßenverkehr 
670 Millionen Liter bereitgestellt werden. China macht sich auf den 
Weg, um den Verbrenner neu zu erfinden, in hocheffizienten 
klimaneutralen gewichtsreduzierten Motoren mit elektrischem Antrieb 
und Verbrenner. 

Zwtl.: Industrie fordert mehrgleisige Transformationspfade 

Auch aus Sicht der Industrie ist eine Nachjustierung notwendig. 
Für Maximilian Schwenke von der BMW Group München läuft das aktuelle 
Automotiv-Paket "faktisch auf ein Verbrennerverbot hinaus - lediglich 
versehen mit kosmetischen Korrekturen". Die Vorschläge der Kommission 
würden die realen Rahmenbedingungen von Markt, Infrastruktur und 
globalem Wettbewerb nicht ausreichend berücksichtigen. Für eine 
erfolgreiche Transformation brauche es ein breiteres Instrumentarium. 
" Erneuerbare Kraftstoffe sind ein unverzichtbarer Hebel - nicht nur 
für Neufahrzeuge, sondern vor allem auch für die bestehende 
Fahrzeugflotte ", so Schwenke. Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit 
seien kein Widerspruch, wenn Regulierung technologieoffen gestaltet 
werde. 

Zwtl.: Versorgungssicherheit und Resilienz sprechen auch für eFuels 

Neben Klimaschutz und Industriepolitik gewinnt ein weiterer 
Aspekt zunehmend an Bedeutung: Die Energie- und Versorgungssicherheit 
Europas. eFuels könnten hier eine strategische Rolle spielen - etwa 
als Absicherung gegen drohende Engpässe bei Erdöllieferungen. Stephan 
Schwarzer, Generalsekretär der eFuel Alliance Österreich und Dozent 
an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Schwerpunkt Umwelt- und 
Klimarecht, hebt hervor: " Eine nachhaltige Energie- und 
Mobilitätsstrategie muss immer auch geopolitische Risiken 
berücksichtigen. Europa braucht Lösungen, die nicht nur 
klimaverträglich, sondern auch krisenfest und global skalierbar sind. 
Wir begrüßen, dass Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer eine 
Importstrategie mit Schwerpunkt Wasserstoff und eFuels angekündigt 
hat. Wenn wir schon importierten müssen, dann bitte diversifiziert 
und nichtfossil. " 

Zwtl.: Europa muss Risiken balancieren 

Die europäische Automobilindustrie steht unter massivem Druck. 
Zwischen verschärften Klimavorgaben, globalem Wettbewerb und 
strukturellem Wandel drohen weitere Standortverluste. " Es geht 
darum, global wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die 
Klimaziele zu erreichen ", betont Hans Jürgen Salmhofer aus dem 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Das 
Automotiv-Paket könne dafür wichtige Impulse setzen. 

Roman Haider, FPÖ-Abgeordneter zum Europäischen Parlament, 
fordert ebenfalls ein rasches Umdenken: " Solange der Green Deal und 
das Netto-Null-Ziel den politischen Kompass bestimmen, bekämpfen wir 
Symptome statt Ursachen - und treiben Europas Wirtschaft sehenden 
Auges in die Sackgasse. " MEP Jens Gieseke (EPV) und Berichterstatter 
des Europäischen Parlaments begrüßt das Tätigwerden der Kommission, 
sieht aber erheblichen Verbesserungsbedarf. Auch er fordert echte 
Technologieoffenheit und Verzicht auf kleinteilige Einschränkungen. " 
Es brauche Regeln, die in der Praxis umsetzbar sind. Alles andere 
schwäche den heimischen Standort und helfe dem ausländischen 
Mitbewerb. "Der Gesetzgeber hat auf den Kunden vergessen. Jeder Kunde 
hat eigene Bedürfnisse, und nicht für alle sind E-Autos die beste 
Lösung ", sagt der Vorsitzende der Automobilimporteure und stv. 
Obmann des Fahrzeughandels in der WKÖ Günther Kerle. 

Stephan Schwarzer warnt vor einem weiteren Zeitverlust und 
fordert entschlossenes Handeln: " Die EU muss jetzt rasch Eckpflöcke 
einschlagen, um weiteren Schaden abzuwenden, Arbeitsplätze zu sichern 
und gleichzeitig wirksamen Klimaschutz voranzubringen. Hätten wir vor 
zehn Jahren begonnen, in eFuels zu investieren, stünde Europa 
angesichts der drohenden Sperre wichtiger Handelswege wesentlich 
besser da. " 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   eFuel Alliance Österreich 
   Dr. Stephan Schwarzer 
   Telefon: 0664/3818826 
   E-Mail: s.schwarzer@efuel-alliance.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/34625/aom 

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