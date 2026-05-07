APA ots news: UNIQA: Recommender-Award für die Marke Raiffeisen Versicherung

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    Auszeichnung mit dem Gütesiegel für sehr gute  
Kundenorientierung 

Wien (APA-ots) - Im Rahmen der Verleihung der FMVÖ-Recommender-Awards  
2026 am 6. Mai 
erhielt UNIQA für ihre Marke Raiffeisen Versicherung das Gütesiegel 
für sehr gute Kundenorientierung in der Kategorie "Direkt- und 
Spezialversicherungen". 

Insgesamt 8.000 Bank- und Versicherungskund:innen bildeten die 
Jury des diesjährigen FMVÖ-Recommender-Awards und bestätigten der 
Raiffeisen Versicherung eine besonders hohe 
Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Recommender-Umfrage des Finanz- 
Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ) fand in diesem Jahr bereits zum 
20. Mal statt, die FMVÖ-Recommender-Gala gilt als "Oscar-Verleihung" 
der Finanzbranche. 

" Ich bin stolz darauf, dass wir in der Kategorie Direkt- und 
Spezialversicherungen mit einem Sehr gut ausgezeichnet wurden. 
Besonders wertvoll ist für uns, dass dieses Ergebnis auf dem Feedback 
unserer Kundinnen und Kunden basiert - es freut mich sehr, dass der 
engagierte Einsatz der Beraterinnen und Berater in den Bankfilialen 
sowie unsere Produkte, Service- und Leistungsprozesse entlang der 
gesamten Kundenreise geschätzt werden. Gemeinsam schaffen wir so die 
Basis für vertrauensvolle Kundennähe ", sagt Sabine Pfeffer, 
Vorständin Kunde & Markt Bank Österreich bei der UNIQA Insurance 
Group AG und verantwortlich für die Marke Raiffeisen Versicherung . 

" Ein herzliches Danke an alle Beraterinnen und Berater in den 
Raiffeisenbanken und dem gesamten Team der UNIQA und Raiffeisen 
Versicherung. Diese Auszeichnung ist Anerkennung für unser 
gemeinsames Engagement und zugleich Ansporn, weiterhin jeden Tag 
unser Bestes zu geben. " 

Über den FMVÖ-Recommender 

Der FMVÖ-Recommender wurde im Jahr 2007 vom Finanz-Marketing 
Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen. Auf Basis einer 
repräsentativen Studie wurden für den diesjährigen FMVÖ-Recommender 
im ersten Quartal 2026 rund 8.000 Kund:innen österreichischer Banken 
und Versicherungen befragt. Als Erhebungsmethode für den FMVÖ- 
Recommender dient der vom US-amerikanischen Unternehmensberater 
Frederick F. Reichheld entwickelte Net Promoter Score (NPS), mit dem 
die Weiterempfehlungsbereitschaft auf Kund:innenseite gemessen wird. 

Bildunterschrift : Erich Mayer, Präsident FMVÖ (l.) und Robert 
Sobotka, Vorstandsmitglied FMVÖ und Geschäftsführer Telemark 
Marketing gratulieren Sabine Pfeffer, Vorstandsmitglied Kunde & Markt 
Bank Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG. 

Abdruck honorarfrei, ©FMVÖ/Martin Hörmandinger 

UNIQA 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: 
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, 
Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber 
hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein 
zur UNIQA Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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