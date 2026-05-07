ARM mit KI-Schub – Coherent mit top Ausblick

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Suss MicroTec: Rekord-Aufträge durch KI-Nachfrage

Der Halbleiterzulieferer Suss MicroTec meldet einen historischen Auftragseingang. Warum gerade KI-Chipmodule aktuell für enormen Rückenwind sorgen und weshalb Analysten weiter Potenzial sehen.

ARM Holdings: Milliardenfantasie rund um KI-CPUs

ARM überzeugt mit starken Quartalszahlen und einer spannenden KI-Story. Besonders eine neue Produktgeneration sorgt jetzt für Aufmerksamkeit am Markt.

Coherent: KI-Rechenzentren treiben das Wachstum

Der Spezialist für optische Netzwerktechnik liefert starke Zahlen und hebt den Ausblick an. Trotzdem reagiert die Coherent-Aktie verhalten – wir schauen auf die Hintergründe.