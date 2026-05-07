ARM mit KI-Schub – Coherent mit top Ausblick
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: PVA TePla, Suss MicroTec, Deutz, NXP Semiconductors, Disney, Uber, Snap, AppLovin, Axon Enterprise, Arm Holdings, Coherent.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Suss MicroTec: Rekord-Aufträge durch KI-Nachfrage
Der Halbleiterzulieferer Suss MicroTec meldet einen historischen Auftragseingang. Warum gerade KI-Chipmodule aktuell für enormen Rückenwind sorgen und weshalb Analysten weiter Potenzial sehen.
ARM Holdings: Milliardenfantasie rund um KI-CPUs
ARM überzeugt mit starken Quartalszahlen und einer spannenden KI-Story. Besonders eine neue Produktgeneration sorgt jetzt für Aufmerksamkeit am Markt.
Coherent: KI-Rechenzentren treiben das Wachstum
Der Spezialist für optische Netzwerktechnik liefert starke Zahlen und hebt den Ausblick an. Trotzdem reagiert die Coherent-Aktie verhalten – wir schauen auf die Hintergründe.
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