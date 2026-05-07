Auftragseingänge legen deutlich zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Industrieaufträge

Wiesbaden (dpa) - Kleiner Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im März zogen die Auftragseingänge im Monatsvergleich um 5,0 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von lediglich 1,0 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Bestellungen in den Industriebetrieben im Monatsvergleich nur um 1,4 Prozent gestiegen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Im Januar war der Auftragseingang gar um 11,1 Prozent gesunken.

Die positive Entwicklung des Auftragseingangs im verarbeitenden Gewerbe im März sei zu einem großen Teil auf den deutlichen Anstieg bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen zurückzuführen.

Das könnte dich auch interessieren

Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist
Märkte heute
AMD, Shopify & Novo Nordisk: KI-Boom trifft Abnehmtrendgestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 06.05.2026
Dax legt kräftig zu – KI-Boom beflügelt Halbleiterbranchegestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Dax Tagesrückblick 05.05.2026
Dax erholt sich kräftig - Kursrutsch bei FMC05. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen