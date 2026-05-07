Aumovio sucht neue Geschäftsfelder - Verteidigung im Blick

Der Autozulieferer Aumovio hält nach Wachstumsmöglichkeiten außerhalb des krisengeplagten Autogeschäfts Ausschau. "Wir schauen uns Dinge an wie Verteidigung und humanoide Roboter", sagte Finanzchefin Jutta Dönges am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Deshalb wolle der MDax-Konzern auf der Hauptversammlung in der kommenden Woche den in der Satzung festgelegten Unternehmenszweck ‌erweitern lassen. Künftig sollen neben Technologieprodukten für "Fahrzeuge aller Art" auch welche für "andere Industriekunden und sonstige Kunden" Gegenstand des Unternehmens sein.

Die einstige Autozuliefersparte von Continental ist spezialisiert auf Fahrzeugelektronik ⁠und -software sowie Bremssysteme. ⁠Aumovio prüfe viele Anwendungsbereiche, in denen sich das Unternehmen schon gut auskenne, ergänzte Dönges. "Es würde also durchaus in den Rahmen unserer derzeitigen Aktivitäten fallen."

Entschieden sei aber noch nichts, näher darauf eingehen werde Aumovio später im Jahr nach der laufenden Strategieüberprüfung. Ausgelotet wird etwa eine Partnerschaft mit dem zu Mobileye gehörenden Roboter-Startup Mentee.

Auftragseingang sinkt

Der Autozulieferer aus Frankfurt hat ‌vor allem dank Kostensenkungen das Betriebsergebnis im ersten Quartal ‌gesteigert, obwohl der Umsatz um acht Prozent auf 4,4 Milliarden Euro sank. Der bereinigte operative Gewinn legte von Januar bis März um 14,3 Prozent zu auf 106 Millionen Euro zu und übertraf ⁠damit die Analystenerwartung von gut 102 Millionen Euro. Die Marge kletterte um einen halben Prozentpunkt ‌auf 2,4 Prozent.

Unter dem Strich machte Aumovio ⁠157 Millionen Euro Verlust. Dönges sagte, das erste Quartal sei saisonal das schwächste und bekräftigte die Zielspanne für 2026 von 3,5 bis fünf Prozent Marge. Der Auftragseingang sackte um ein Drittel ab auf 3,9 Milliarden Euro. Kunden hätten Projekte verschoben, ‌aber nicht gestrichen, sagte die Finanzchefin. Die ⁠Pipeline sei intakt, das werde sich im ⁠Lauf des Jahres verbessern.

Aumovio baut seit Jahren massiv Personal ab und schließt oder verkauft Standorte, um profitabler zu werden. Vorstandschef Philipp von Hirschheydt erklärte, die Effizienzmaßnahmen wirkten und spielten auch künftig eine zentrale Rolle. "Die kürzlich angekündigte Entscheidung, unseren Produktions-Footprint um vier weitere Werke zu konsolidieren, unterstreicht unser starkes Bekenntnis zur Kostenwettbewerbsfähigkeit."

Auch in der Entwicklung sollen in diesem Jahr 4000 von 29.000 Stellen weltweit wegfallen. Analyst Harry Martin von Bernstein Research erklärte mit Blick auf die Ausgaben für Investitionen, Forschung und Entwicklung, es sei fraglich, ⁠wie lange diese ständig gesenkt werden könnten, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen.