Bahn: Schienennetz hat sich 2025 nicht weiter verschlechtert

Berlin, 07. ⁠Mai (Reuters) - Das Schienenetz hat sich nach Einschätzung der Deutschen Bahn 2025 nicht weiter verschlechtert. "Die Talsohle der ungebremsten Alterung unserer Schieneninfrastruktur scheint erreicht", sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla am Donnerstag. Sie bezog sich dabei auf den Zustandsbericht für 2025. In diesem werden ‌Brücken, Tunnel, Stützbauwerke, Gleise, Weichen, Bahnübergänge, Stellwerke, Oberleitungen sowie Bahnhöfe mit einer Schulnote bewertet. Dabei ergibt sich für das gesamte Netz im Schnitt die Note ⁠3,0 - auf ⁠dem Niveau des Jahres zuvor. Die Bahnhöfe konnten sich mit der Note 2,96 gegenüber 3,03 im Jahr 2024 sogar leicht verbessern. 124 Bahnhöfe wurden im vergangenen Jahr nach einer Rundum-Erneuerung fertiggestellt.

Die "Allianz pro Schiene" sprach von einem Hoffnungsschimmer. Es gebe aber noch immer einen gewaltigen Investitionsstau von 124 Milliarden Euro. 2024 ‌habe dieser aber noch bei 130 Milliarden Euro ‌gelegen. Der Bund brauche einen langfristigen Plan, den Stau aufzulösen, so der Geschäftsführer der Interessensorganisation, Dirk Flege. Für besonders dringende Arbeiten an Schienenwegen und Bahnsteigen seien 41 ⁠Milliarden Euro nötig. Hinzu komme noch der Bedarf für den Ausbau, da der ‌Verkehr weiter wachse.

Palla räumte ein, dass die ⁠Trendwende noch ausstehe und viele Anlagen und Bahnhöfe weiter in einem schlechten Zustand seien. "Der Weg zu einem modernen Schienennetz ist noch lang. Entscheidend ist, dass die öffentliche Hand auch künftig ausreichend Mittel bereitstellt." 2025 ‌wurden laut Bahn rund 1900 Kilometer ⁠Gleise und 1900 Weichen erneuert. An mehr ⁠als 950 Bahnhöfen erfolgten Bauarbeiten, erneuert wurden unter anderem 250 Aufzüge und Rolltreppen. Laut Philipp Nagl, dem Chef der Bahn-Infrastruktursparte, wurden 2025 rund 19,9 Milliarden Euro für Instandhaltung und Ersatzinvestitionen verbaut.

Palla hatte Ende März bei der Vorstellung der erneut tiefroten Bilanz gesagt, die rund 28.000 Baustellen bremsten die Bahn aus. 2025 waren lediglich 60,1 (2024: 62,5) Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich. Es gehe zunächst darum, den Wert zu stabilisieren und damit den seit 2020 ⁠anhaltenden Abwärtstrend zu brechen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)