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Barrick Mining - Widerstandszone aus dem Lehrbuch

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Widerstandszone aus dem Lehrbuch

Lange Zeit tat sich bei der Aktie von Barrick Gold wenig. Erst eine doppelte Bodenbildung hat den Titel in den letzten drei Quartalen wachgeküsst. Mit in der Spitze 54,66 USD ist das Papier dabei exakt bis zu den historischen Hochständen aus den Jahren 2008 und 2011 bei 54/55USD vorgestoßen. Rein rechnerisch hält die riesige Bodenbildung seit 2013 ein hinreichendes Potenzial bereit, um diesen Deckel zu lüften. An dieser Stelle wird es interessant, denn bei einem Vorstoß in „uncharted territory“ kann die Kursentwicklung der letzten 16 Jahre sogar als ganz große Untertassen-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Vor dem Hintergrund der Bedeutung dieses charttechnischen Deckels lässt sich die jüngste Verschnaufpause sehr gut erklären. Im Fall eines neuen Allzeithochs stellt die Fibonacci-Projektion bei 73,57 USD den nächsten Widerstand dar. Auf der Unterseite bietet sich dagegen der Jahresdurchschnitt der letzten vier Quartale (akt. bei 39,63 USD) bzw. das Tief der Kerze vom 1. Quartal bei 36,50 USD als Absicherung an. Per Saldo befindet sich die Barrick-Aktie derzeit an einer Phase des Luftholens. Ein neues Allzeithoch – verbunden mit dem Überwinden der diskutierten „großen Schaltstelle – würde indes den zugrundenliegenden Basisaufwärtstrend nochmals bestätigen.

Barrick Mining (Quarterly)

Chart Barrick Mining
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Mining

Chart Barrick Mining
Quelle: LSEG, tradesignal²



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