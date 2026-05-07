China verurteilt zwei Ex-Verteidigungsminister zum Tode

Peking, 07. ⁠Mai (Reuters) - China hat die früheren Verteidigungsminister Wei Fenghe und Li Shangfu wegen Korruption zum Tode mit zweijährigem Aufschub verurteilt. Die Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Donnerstag gilt als Zeichen ‌für die Härte der Säuberungen im Militär des Landes. Eine solche Strafe wird in China in der Regel in eine ⁠lebenslange Haft ⁠umgewandelt, wenn der Verurteilte während der Aufschubfrist keine weiteren Verbrechen begeht. Xinhua zufolge sollen die beiden nach der Umwandlung lebenslang inhaftiert bleiben - ohne die Möglichkeit einer weiteren Strafminderung oder vorzeitigen Entlassung.

Die Urteile sind Teil einer umfassenden Anti-Korruptions-Kampagne, die ‌Präsident Xi Jinping nach seinem Machtantritt ‌2012 ins Leben rief und die sich besonders gegen die Streitkräfte richtet. Im Jahr 2023 weiteten sich die Säuberungen auf die elitäre ⁠Raketentruppe aus, die für Atomwaffen und konventionelle Raketen zuständig ist. ‌Anfang dieses Jahres eskalierten sie ⁠und führten zur Absetzung des ranghöchsten Generals der Volksbefreiungsarmee, Zhang Youxia. Zhang war Mitglied des Politbüros und galt lange als Verbündeter von Xi.

Früheren Berichten von Xinhua zufolge ‌wurde Li verdächtigt, "riesige Geldsummen" ⁠an Bestechungsgeldern angenommen und auch andere ⁠bestochen zu haben. Eine Untersuchung gegen Wei ergab demnach, dass er "erhebliche Summen an Geld und Wertsachen" als Bestechung angenommen und anderen bei Personalentscheidungen geholfen habe. Die anhaltenden Säuberungen führen nach Einschätzung von Experten zu ernsthaften Mängeln in der Kommandostruktur. Dies dürfte die Einsatzbereitschaft der sich schnell modernisierenden Streitkräfte beeinträchtigt haben, erklärte das International Institute for Strategic ⁠Studies (IISS) in diesem Jahr.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)