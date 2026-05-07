Commerzbank-Betriebsratschef weist UniCredit-Gesprächsangebot zurück

München, 07. ⁠Mai (Reuters) - Der stellvertretende Aufsichtsratschef der Commerzbank hat das erneute Gesprächsangebot von UniCredit-Chef Andrea Orcel brüsk zurückgewiesen. "Mir reicht es jetzt wirklich! Wo sind wir denn hier? Mitten in einem feindlichen Übernahmeangebot kommt nun die Aufforderung, dass ‌der Vorstand wieder mit ihm sprechen soll, sonst erhöht er sein Angebot nicht?", sagte Sascha Uebel, der auch Konzernbetriebsratschef des Frankfurter Geldhauses ⁠ist, am ⁠Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist der Vorstand eines deutschen Dax-Unternehmens und keine Zirkusponys in einer Manege. Bettina Orlopp und dieser Vorstand können das alleine und besser, und dann schauen wir, was die Zukunft bringt."

Orcel hatte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem ‌Anlegermagazin "Börse Online" sein Angebot erneuert, nach Gesprächen ‌mit dem Vorstand der Commerzbank unter Umständen mehr für die Bank zu bieten: "Ein solcher Dialog könnte die Transparenz hinsichtlich der Annahmen, der Umsetzungshebel und ⁠der Risiken verbessern und möglicherweise den Wert, den wir generieren könnten, optimieren." ‌Das vom Commerzbank-Vorstand als feindlich erachtete ⁠Übernahmeangebot läuft seit Dienstag. Das Tauschangebot in UniCredit-Aktien liegt unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie, soll den Italienern aber primär über die Schwelle von 30 Prozent der Anteile helfen.

Uebel stellt sich ‌hinter Überlegungen, den Staatsanteil an ⁠der Commerzbank aufzustocken, um UniCredit Einhalt ⁠zu gebieten: "Natürlich wäre ich dafür. Ich wäre für fast alles, was uns aus den Fängen der UniCredit befreit. Ich würde mich freuen, wenn die Sozialdemokraten und das Kanzleramt wirklich in Erwägung ziehen, die Fehler der FDP auszubügeln." Der Verkauf von 4,5 Prozent der Bundesanteile an der Commerzbank unter Finanzminister Christian Lindner hatte UniCredit im Sommer 2024 erst zum Einstieg ermutigt.

(Bericht von Tom Sims und ⁠Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)