CTS EVENTIM: Unipol Dome eröffnet – neue Arena setzt Maßstäbe für Live Entertainment und Sport in Italien



EQS-Media / 07.05.2026 / 12:30 CET/CEST



Mailand/Hamburg, 07.05.2026 – Mit einem exklusiven Konzert des italienischen Rockstars Luciano Ligabue ist gestern Abend der von CTS EVENTIM entwickelte, realisierte und betriebene Unipol Dome in den Live-Betrieb gestartet. Europas Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment hat damit einen weiteren strategischen Venue-Standort in Betrieb genommen. Das Konzert vor 16.000 begeisterten Besuchern markiert den kraftvollen Auftakt für Mailands neue Rolle im nationalen und internationalen Live- und Event-Geschäft.

Am späten Nachmittag hatte Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, gemeinsam mit u.a. dem italienischen Minister für Tourismus Gianmarco Mazzi, Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala, Carlo Cimbri, Präsident Unipol, und Luciano Ligabue den Unipol Dome im Rahmen einer offiziellen Zeremonie mit dem symbolischen Durchschneiden des Bandes eröffnet. Rund 1000 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport erhielten dabei Einblicke in das Venue, darunter die Premium- und Hospitality-Bereiche mit Lounges, Restaurants und Skyboxen. Auch sie erlebten im Anschluss das Konzert von Luciano Ligabue.

Mit bis zu 16.000 Plätzen, einer hochmodernen Produktionsinfrastruktur sowie optimierten Sichtlinien und Akustikbedingungen ist der Unipol Dome konsequent auf die Anforderungen internationaler Touring-Produktionen und Major Sport Events ausgelegt. Die von David Chipperfield Architects in Zusammenarbeit mit Arup entworfene Arena verbindet architektonischen Anspruch mit funktionaler Effizienz im Live-Betrieb. Eine große Piazza erweitert das Nutzungsspektrum um Open-Air-Formate für bis zu 20.000 Besucher.

Die ikonische Medienfassade macht den Unipol Dome zu einem neuen, weithin sichtbaren Wahrzeichen Mailands: Mit mehr als 2,4 Millionen LEDs und einer Gesamtfläche von 7257m² zählt sie zu den größten ihrer Art in Europa und eröffnet neue Dimensionen für visuelle Inszenierungen, Content-Formate und Markenaktivierungen im Live-Kontext.

Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzt der Unipol Dome Maßstäbe. Eine leistungsstarke Photovoltaik-Anlage macht das Venue zu einem bedeutenden privaten Erzeuger erneuerbarer Energie in der Region. Zudem wird eine LEED-Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold angestrebt.

Die Arena war bereits vor wenigen Monaten planmäßig für die Olympischen und Paralympischen Spiele Milano Cortina 2026 erstmals in Betrieb gegangen und wurde im Rahmen der Spiele für die Eishockey-Wettbewerbe genutzt. Im Anschluss an die aktuellen Veranstaltungen der Eröffnungswoche folgt in der Sommerphase der letzte Feinschliff für den dauerhaften Betrieb als Mehrzweckarena für Live Entertainment und Major Sport Events. Die erste vollständige Saison startet im Herbst.

Mit dem Unipol Dome wird Mailand als leistungsfähige und attraktive Top-Destination für internationale Tourneen etabliert. Gleichzeitig setzt die Arena neue Impulse für die kulturelle Vielfalt sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Region und unterstreicht die Rolle der Stadt als eine der führenden Kulturmetropolen Europas.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Der Unipol Dome bringt Live Entertainment in Italien in eine neue Liga. Hier bekommen italienische Künstler und internationale Produktionen genau die Bühne, die sie verdienen: mit erstklassiger Produktionstechnik, smarter Logistik und einer visuellen Identität, die Events zum Stadtgespräch macht. Die Arena verschiebt, was in diesem Markt möglich ist – und verleiht Mailand im europäischen Touring noch mehr Gewicht. Das Eröffnungskonzert hat gezeigt, worum es hier geht: höchste Produktionsqualität und Next-Level-Hospitality, um das Publikum vom ersten bis zum letzten Moment zu begeistern.“

David Chipperfield, Principle & Founder, David Chipperfield Architects: „Die Eröffnung der Arena markiert den Höhepunkt eines intensiven und kollaborativen Prozesses mit Arup und unserem Auftraggeber Eventim. Das Gebäude bereits zu Beginn dieses Jahres während der Olympischen Winterspiele in Betrieb zu erleben, war besonders erfüllend. Umso mehr freuen wir uns, dass die Arena nun vollständig eröffnet ist und künftig Konzerte sowie große Veranstaltungen beherbergen wird. Wir hoffen, dass sie sich als fester Bestandteil des kulturellen Lebens von Mailand etabliert und einen Ort für gemeinsame Erlebnisse bietet, die das Leben in dieser inspirierenden Stadt weiter bereichern.“

Bild (v. l. n. r.): Gianmarco Mazzi (Tourismusminister), Luciano Ligabue, Klaus-Peter Schulenberg (CEO, CTS EVENTIM), Giuseppe Sala (Bürgermeister von Milan), Attilio Fontana (Präsident der Region Lombardei), Federica Picchi (Staatssekretärin für Sport und Jugend der Region Lombardei), Carlo Cimbri (Präsident Unipol), Tommaso Sacchi (Stadtrat für Kultur Mailand)



ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.



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Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA

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