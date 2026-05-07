CUHK erzielt Spitzenplatzierung in Hongkong und Asien bei den neuesten QS World University Rankings by Subject



EQS Newswire / 07.05.2026 / 04:00 CET/CEST



HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 7. Mai 2026 – Die Chinesische Universität Hongkong (CUHK) hat im QS World University Rankings by Subject 2026 herausragende Ergebnisse erzielt. In dem am 25. März veröffentlichten Ranking konnte sie ihre Stellung als weltweit führende Einrichtung im Bereich Forschung und akademischer Exzellenz weiter festigen. Zehn Fachbereiche der CUHK sicherten sich die Spitzenposition in Hongkong, weitere 21 gehören zu den Top 50 weltweit. Diese herausragenden Ergebnisse sind Ausdruck des nachhaltigen Engagements der CUHK für den Einfluss von Forschung und die Qualität ihrer Wissenschaftler, deren Arbeiten auch weiterhin das kollektive Verständnis für die dringlichsten Herausforderungen weltweit voranbringen.





Die CUHK rangiert beim QS World University Rankings 2026 unter den 50 besten Universitäten der Welt und belegte den 32. Platz. Damit konnte sie sogar vier Plätze gutmachen. Dieser Aufstieg unterstreicht einmal mehr ihre Rolle als Drehscheibe für gründliche Untersuchungen und ihr dynamisches Umfeld, in dem Studierende sinnvolle Forschungen betreiben und ihr Wissen mit anderen teilen können. Unterstützt wird dieser Bildungsweg von 17 CUHK-Forschern, die von Clarivate Analytics 2025 auf die Liste der Highly Cited Researchers gesetzt wurden. Dazu kommen 431 Wissenschaftler, die nach Einschätzung der Stanford University zu den 2 % der weltweit besten ihrer Art gehören. Davon wiederum wurden 47 Wissenschaftler in ihren jeweiligen Fachbereichen unter die Top 100 weltweit gewählt. Insbesondere drei Wissenschaftler, darunter der Vizekanzler und Präsident, Professor Dennis Lo Yuk-ming, haben einen Platz unter den Besten 10 der Welt erreicht. Das ist eine Auszeichnung, die den bemerkenswerten Tiefgang und die Exzellenz der Forschungsgemeinschaft an der CUHK unterstreicht.Zu den leistungsstärksten Fachgebieten der CUHK gehört in diesem Jahr die Nethersole School of Nursing in Hongkong, die den 1. Platz in Hongkong und Asien belegt sowie international auf Platz 6 rangiert. Pham Nhat Vi DO, eine aus Vietnam stammende Doktorandin im Fachbereich Krankenpflege, beschreibt das akademische Umfeld so: „Durch meine Doktorarbeit an der CUHK haben meine Forschungskompetenzen, die Fähigkeit zum kritischen Denken und sogar meine Führungsqualitäten eine grundlegende Transformation erfahren. Durch die herausragende Unterstützung der Fakultät an der CUHK konnte ich auf vielfältige akademische Ressourcen zurückgreifen und wertvolle praktische Erfahrungen sammeln. Dies bildet nun eine solide Grundlage für meine künftige berufliche Laufbahn."Die Forschung von Frau Do konzentriert sich auf die Nachsorge von Darmkrebspatienten unter Verwendung modernster Technologie. Als erste vietnamesische Forscherin, die diesen Ansatz verfolgt, zeigt ihre Arbeit deutlich, wie Studierende an der CUHK dazu befähigt werden, neue Wege zu beschreiten.Auch die Abteilung für Geografie und Ressourcenmanagement der CUHK wurde im diesjährigen Ranking besonders anerkannt. Sie erreichte in Asien Platz 4 und weltweit Position 21. Arati POUDEL, eine Doktorandin aus Nepal hob das Forschungsökosystem der Universität als einen entscheidenden Aspekt ihrer Erfahrung hervor. „Durch herausragende Forschungseinrichtungen, die Unterstützung der Fakultät und umfassende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten übertrifft die CUHK die an sie gestellten Erwartungen. Und auch das renommierte Stipendium Belt and Road Scholarship hat meine Forschungen auf diesem wunderschönen Campus bereichert."Mit der Unterstützung der CUHK untersucht Frau Poudel, wie eine Anpassung an extreme klimatische Bedingungen – insbesondere an Wasserknappheit und -überschuss – erfolgen kann und welche zentrale Rolle die Gemeinden bzw. die Zivilgesellschaft dabei spielen.Mit ihrer Platzierung im QS World University Rankings by Subject 2026 stellt die CUHK einmal mehr ihren Einfluss auf die Welt der Forschung und ihrer Stipendien unter Beweis. Sie unterstreicht die zunehmend wichtige Position der Universität auf der akademischen Weltbühne und ihr unerschütterliches Engagement, komplexe globale Herausforderungen durch Innovation, Einsicht und Zusammenarbeit anzugehen.Hashtag: #CUHK

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Über die CUHK

Die Chinesische Universität Hongkong (CUHK) ist eine führende Wissenschaftseinrichtung, die sich der Ausbildung und Förderung von Studenten verschrieben hat, um diese auf ihrem Entwicklungsweg hin zu verantwortungsbewussten und empathischen Weltbürgern zu unterstützen. Aufbauend auf ihrem langjährigen reichen Erfahrungsschatz und einer zukunftsgerichteten Vision ist es das Ziel der CUHK, Tradition mit Innovation zu verbinden. Grundlage dafür bilden akademische Exzellenz, bahnbrechende Forschung und die Förderung bedeutender gesellschaftlicher Auswirkungen.



News Source: The Chinese University of Hong Kong