Dax eröffnet im Bereich um 24.900 Punkte

Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee startet der Dax am Donnerstag wohl einen neuerlichen Anlauf auf die Hürde von 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt um 24.900 Punkte. Tags zuvor war der Dax im Zuge des KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost zeitweise bereits bis auf 25.152 Punkte nach oben geschossen. Im Bereich seiner Februar-Höchststände verließen ihn jedoch zunächst die Kräfte, nachdem er die Kriegs-Scharte vom März im Kurschart fast komplett ausgewetzt hatte. Der Rekord von Mitte Januar bei 25.507 Punkten bleibt jedoch im Visier. Hinsichtlich des Iran-Kriegs bleibt US-Präsident Trump optimistisch, und hält eine Vereinbarung mit den Mullahs in den kommenden Tagen für möglich. Die tags zuvor abgesackten Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig.

Bist du besser als der MSCI World? Verbinde auf onvista deine echten Depots und analysiere, wie sich dein Gesamtvermögen wirklich entwickelt, wie hoch dein Risiko im Depot ist und vieles mehr.

USA: Gewinne

Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesrally angeknüpft. Fallende Ölpreise im Zuge weiterer Entspannungssignale im Nahost-Konflikt sowie die KI-Euphorie weckten die Kauflaune der Anleger. Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP zeigten wenig Einfluss.

Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft stieg zum Vormonat, allerdings weniger deutlich als erwartet. Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel erstmals seit dem 12. Februar wieder über die stark beachtete Marke von 50.000 Punkten, konnte sich jedoch nicht darüber halten. Letztlich gewann der US-Leitindex 1,24 Prozent auf 49.910,59 Zähler. Der marktbreite S&P 500, der erneut ein Rekordhoch erklomm, schloss mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 7.365,12 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Ende - ebenfalls mit einem weiteren Höchststand - um 2,08 Prozent auf 28.599,17 Punkte nach oben.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.910 + 1,24 Prozent S&P 500 7.365 + 1,46 Prozent Nasdaq 25.838 + 2,02 Prozent

Asien: Gewinne

In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der Feiertagspause zurück und spielte damit sein vom KI-Boom Nachholpotenzial aus. Er stieg kurz vor dem Handelsende um 5,9 Prozent. Zudem setzen Anleger auf eine Lösung des Iran-Krieges. Südkoreas Kospi geriet dagegen nach einem neuerlichen Höchststand im Verlauf ins Stocken. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann zuletzt 1,4 Prozent und der CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, stieg um 0,3 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.005 + 5,9 Prozent Hang Seng 26.213 + 1,4 Prozent CSI 300 4.808 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,75 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,99 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,35 - 0,01 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 101,77 USD + 0,63 Dollar WTI 96,10 USD + 0,73 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 74 (69) EUR - 'HOLD'

BERENBERG STARTET CHAPTERS GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 42 EUR

BOFA HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 70 (67) EUR - 'BUY'

BOFA SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 230 (245) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 49,90 (49,50) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 61 (59) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)