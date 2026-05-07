Dax startet nach Kursfeuerwerk kaum verändert

Frankfurt, 07. ⁠Mai (Reuters) - Nach seinem jüngsten Kursfeuerwerk hat sich der Dax am Donnerstag kaum bewegt. Der deutsche Leitindex lag mit 24.994 Zählern minimal im Plus. Am Mittwoch hatte ‌die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Friedensverhandlungen der USA mit dem Iran den Dax um 2,1 ⁠Prozent ⁠nach oben getrieben. Nach Einschätzung von Frank Sohlleder von ActivTrades lautet die alles entscheidende Frage nun: "Kann der Dax die Schallmauer von 25.000 Punkten nachhaltig verteidigen, oder erleben wir einen sofortigen Abverkauf auf diesem ‌hohen Niveau?"

Einige Analysten mahnten mit Blick ‌auf die Bemühungen zur Beendigung des Krieges in Nahost zur Vorsicht. Ob die Friedensglocke vorschnell geläutet worden sei, ⁠dürften erst die kommenden Tage oder Wochen zeigen, sagt ‌Thomas Altmann von QC Partners. ⁠Insidern zufolge näherten sich die USA und der Iran einem ersten Rahmenabkommen an.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten in den ersten Minuten ‌die Henkel-Aktien, die sich ⁠um 5,6 Prozent verteuerten. ⁠Der Konsumgüterkonzern hat trotz der schlechten Kauflaune der Verbraucher seinen Umsatz organisch leicht gesteigert. Auf der Verliererseite fanden sich Siemens Healthineers mit einem Abschlag von vier Prozent wieder. Der Medizintechnik-Konzern kappt wegen der Diagnostik-Sparte seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr.

(Bericht von: Daniela Pegn, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)