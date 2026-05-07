Börse am Morgen

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Dax steigt am Morgen erneut auf 25.000 Punkte - Siemens Healthineers gibt nach

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Bei weiter starken Vorgaben von den Übersee-Börsen steht beim Dax am Donnerstag erneut die Hürde von 25.000 Punkten im Blick. Der deutsche Leitindex gewann nach der ersten Stunde im Xetra-Handel 0,13 Prozent auf 24.950 Zähler. Bis zum Rekordhoch aus dem Januar fehlen gut 500 Punkte. Im Fokus stehen erneut Quartalsberichte, der Ölpreis und die Lage im Iran. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich.

Siemens Healthineers-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck

Im Dax sanken die in diesem Jahr bereits sehr schwachen Papiere von Siemens Healthineers nach Quartalszahlen um 3,2 Prozent. Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. Healthineers habe die ohnehin niedrigen Erwartungen verfehlt, sagte ein Händler.

Quartalsbilanzen im Visier

Quartalsbilanzen aus dem Dax gab es ferner von Vonovia und Henkel. Während die Titel des Immobilienunternehmens um 1,7 Prozent nachgaben, legten jene des Konsumgüterherstellers um 4,3 Prozent zu. Henkel bestätigte die Prognose und kam beim organischen Umsatz im ersten Jahresviertel etwas besser voran als gedacht.

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Im MDax ging es für Lanxess um 8,5 Prozent bergab. JPMorgan bemängelte die Aussichten des Chemiekonzerns für das zweite Quartal. Auch der Schmierstoffhersteller Fuchs erlitt Kursverluste von 2,7 Prozent nach Geschäftszahlen.

Deutz dagegen sprangen um rund sieben Prozent hoch. Beim Motorenhersteller überzeugt die Auftragslage. Erholt präsentierten sich zudem die Titel des Staplerherstellers Jungheinrich mit einem Plus von fast neun Prozent. SAF-Holland, PVA Tepla und Suss Microtec waren die Favoriten im Nebenwerteindex SDax mit Aufschlägen von teils mehr als sieben Prozent, jeweils nach Quartalszahlen. (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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Einstellungen
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DAX
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MDAX
Siemens
Vonovia
Deutz
Siemens Healthineers
SUSS MicroTec
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SDAX
Henkel
Jungheinrich
Lanxess
PVA TePla
JP Morgan
Fuchs
SAF-HOLLAND
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DAX (Kursindex)

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