Deutsches Start-up Terra Quantum erhält Auftrag von US-Luftwaffe
Zürich, 07. Mai (Reuters) - Das deutsch-schweizerische Start-up Terra Quantum liefert seine Simulationssoftware an die US-Luftwaffe. Diese wolle damit sichere Kommunikationsverbindungen unter widrigen Umständen testen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zu den finanziellen Details der Vereinbarung machte es keine Angaben. "Die Auslieferung dieser Plattform ist ein wichtiger Schritt, um quantensichere Kommunikation von der Forschung in den operativen Einsatz zu überführen", sagte Firmengründer und -chef Markus Pflitsch.
Terra Quantum entwickelt Software für Quantencomputer, die auf Grundlage anderer physikalischer Gesetze als herkömmliche Rechner arbeiten. Sie können daher bestimmte Aufgaben wie Simulationen oder die Entschlüsselung von Codes um ein Vielfaches schneller erledigen. Da Quantencomputer bislang jedoch kaum verbreitet sind, nutzt Terra Quantum auch sogenanntes hybrides Quantencomputing. Dabei läuft die speziell für Quantencomputer entwickelte Software auf traditionellen Hochleistungsrechnern. Dem Startup zufolge bringt dies bereits gewisse Geschwindigkeitsvorteile.
(Bericht von Dave Graham; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)