Deutsches Start-up Terra Quantum erhält Auftrag von US-Luftwaffe

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Zürich, ⁠07. Mai (Reuters) - Das deutsch-schweizerische Start-up Terra Quantum liefert seine Simulationssoftware an die US-Luftwaffe. Diese wolle damit sichere Kommunikationsverbindungen unter ‌widrigen Umständen testen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zu den finanziellen Details ⁠der ⁠Vereinbarung machte es keine Angaben. "Die Auslieferung dieser Plattform ist ein wichtiger Schritt, um quantensichere Kommunikation von der Forschung in den operativen Einsatz zu überführen", ‌sagte Firmengründer und -chef Markus ‌Pflitsch.

Terra Quantum entwickelt Software für Quantencomputer, die auf Grundlage anderer physikalischer Gesetze als ⁠herkömmliche Rechner arbeiten. Sie können daher bestimmte ‌Aufgaben wie Simulationen ⁠oder die Entschlüsselung von Codes um ein Vielfaches schneller erledigen. Da Quantencomputer bislang jedoch kaum verbreitet sind, ‌nutzt Terra Quantum ⁠auch sogenanntes hybrides Quantencomputing. ⁠Dabei läuft die speziell für Quantencomputer entwickelte Software auf traditionellen Hochleistungsrechnern. Dem Startup zufolge bringt dies bereits gewisse Geschwindigkeitsvorteile.

(Bericht von Dave Graham; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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