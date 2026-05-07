Deutschland: Auftragseingang legt deutlich zu

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Kleiner Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im März zog der Auftragseingang im Monatsvergleich um 5,0 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von lediglich 1,0 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Bestellungen in den Industriebetrieben im Monatsvergleich nur um 1,4 Prozent gestiegen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Im Januar war der Auftragseingang gar um 11,1 Prozent gesunken. Die positive Entwicklung des Auftragseingangs im Verarbeitenden Gewerbe im März sei zu einem großen Teil auf den deutlichen Anstieg bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen zurückzuführen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang insgesamt um 5,1 Prozent höher als im Vormonat./la/zb

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