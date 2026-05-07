Autosektor

Deutschlands Automarkt zieht an - Elektroautos gefragt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Ronald Rampsch/Shutterstock.com

Eine stark gestiegene Nachfrage nach Elektroautos hat den deutschen Automarkt im April in Schwung gebracht. Insgesamt wurden 249.163 Autos neu zugelassen, das sind 2,7 Prozent mehr als vor ‌Jahresfrist, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Seit Jahresauftakt sind es knapp 950.000 Neuwagen, fünf Prozent mehr als ⁠im gleichen ⁠Zeitraum 2025. Das Niveau von vor der Corona-Krise ist aber immer noch in weiter Ferne: Nach Angaben des Branchenverbandes VDA liegt der Markt immer noch gut ein Fünftel unter dem Niveau des Jahres 2019.

Haupttreiber für den ‌Autoabsatz war eine deutlich höhere Nachfrage ‌nach Elektroautos. Hier schnellten die Neuzulassungen im April um 41,3 Prozent nach oben auf 64.350 Autos. Inzwischen hat mehr als ⁠jedes vierte neu zugelassene Auto in Deutschland nur noch einen ‌Elektroantrieb. Davon profitierten - auf niedrigem Niveau - ⁠vor allem chinesische Anbieter: BYD steigerte seinen Absatz auf 4705 Fahrzeuge, das ist dreimal so viel wie im Vorjahr. Leapmotor verkaufte mit 1355 Autos gut ‌viermal so viel wie im ⁠Vorjahr, MG setzte mit 2827 ⁠Fahrzeugen immerhin noch 62 Prozent mehr ab.

Am Gesamtmarkt schaffte Mercedes im April nach zuletzt schwächeren Geschäften ein Plus von 4,9 Prozent auf 23.291 Autos. Beim euroäischen Marktführer Volkswagen schrumpfte der Absatz dagegen um 6,7 Prozent auf 46.101 Autos, bei BMW waren es mit 22.435 Fahrzeugen 0,5 Prozent weniger.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
BYD
BMW Vz.
MG International
Mercedes-Benz
BMW
Volkswagen (VW) ST

Das könnte dich auch interessieren

Abgaben auf Autos und Lastwagen
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland03. Mai · dpa-AFX
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland
Risikovorsorge kostet Geld
BMW verdient mit Autos mehr als gedachtgestern, 07:50 Uhr · dpa-AFX
BMW verdient mit Autos mehr als gedacht
Aktienmarkt
Kräftige Gewinne – Iran-Hoffnung lässt Ölpreis sinkengestern, 12:26 Uhr · dpa-AFX
Stock Exchange
Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen
SpaceX will Milliarden in geplante Chipfabrik investierengestern, 11:47 Uhr · Reuters
SpaceX will Milliarden in geplante Chipfabrik investieren
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen