Deutz setzt Wachstumskurs zum Jahresstart weiter fort - Deutlich mehr Aufträge

KÖLN (dpa-AFX) - Beim Motorenhersteller Deutz zahlt der sich jüngste Konzernumbau weiter aus. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal zog der Konzern gut 40 Prozent mehr Aufträge an Land. Deutz berichtete dabei auch von einer Erholungstendenz im Baumaschinen- und Landtechnikbereich vor allem zum Quartalsende hin. Der Umsatz zog in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um gut 8 Prozent auf 530,0 Millionen Euro an. "Sowohl unser Motorengeschäft als auch unsere neu erschlossenen Geschäftsfelder Energie und Verteidigung sowie das wichtige Wachstumsfeld Service leisten erkennbare Beiträge", sagte Unternehmenschef Sebastian Schulte am Donnerstag laut Mitteilung anlässlich der Zahlenvorlage in Köln.

Noch stärker als der Erlös verbesserte sich das operative Ergebnis: Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog gar um fast 46 Prozent auf 37,3 Millionen Euro an. Dabei kamen Deutz auch Einsparungen zugute: Alle Maßnahmen seien erfolgreich durchgeführt, und das ursprüngliche Einsparziel von 50 Millionen Euro werde um rund zehn Prozent übertroffen, hieß es. Unter dem Strich kehrte der Konzern in die schwarzen Zahlen mit einem Gewinn von 21,8 Millionen Euro zurück. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Verlust von 10 Millionen Euro gestanden. Die Jahresziele bestätigte Schulte./tav/stk