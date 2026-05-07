Devisen

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1770 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Wolfilser/ Shutterstock

Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1770 (Mittwoch: 1,1762) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8496 (0,8501) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86410 (0,86370) britische Pfund, 184,07 (183,74) japanische Yen und 0,9157 (0,9165) Schweizer Franken fest.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs
Euro/Schweizer Franken
Euro / Yen (Yenkurs)
Euro/Britisches Pfund

Das könnte dich auch interessieren

Devisen
Eurokurs legt zu - Entspannungssignale im Iran-Krieggestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
Eurokurs legt zu - Entspannungssignale im Iran-Krieg
Vorbörse 05.05.2026
Dax vor weiteren Verlusten nach negativem Wochenstart05. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 04.05.2026
Dax dürfte trotz angespannter Lage stärker starten04. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Energiekosten und Inflationssorgen
Erzeugerpreise in Euro-Zone steigen durch Iran-Krieg massivgestern, 09:20 Uhr · Reuters
Erzeugerpreise in Euro-Zone steigen durch Iran-Krieg massiv
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen