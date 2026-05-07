Drohnen in Lettland abgestürzt - Minister vermutet Start in Ukraine

Riga, 07. ⁠Mai (Reuters) - In Lettland sind am Donnerstagmorgen nach Angaben der Armee zwei aus Russland kommende Drohnen abgestürzt. Bei ihnen handele es sich wahrscheinlich um ukrainische Drohnen, die ‌gegen Ziele in Russland eingesetzt werden sollten, sagte der lettische Verteidigungsminister Andris Spruds dem Sender LSM. Die ⁠Nato ⁠habe Kampfjets in das Gebiet um die Absturzstelle entsandt. Polizei und Feuerwehr teilten mit, in der rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Stadt Rezekne seien vier leere Öltanks auf einer Lagerfläche ‌beschädigt worden. Dort seien mögliche Trümmer ‌einer abgestürzten Drohne gefunden und ein Schwelbrand gelöscht worden.

Die Behörden hatten die Anwohner in der Grenzregion um 04.09 ⁠Uhr (Ortszeit, 03.09 Uhr MESZ) gewarnt und aufgerufen, in ihren ‌Häusern zu bleiben. Die Schulen ⁠in Rezekne blieben am Donnerstag geschlossen. Bereits Ende März waren verirrte ukrainische Drohnen in Lettland sowie in Estland und Litauen niedergegangen. Damals schlug ‌ein Fluggerät in den ⁠Schornstein eines Kraftwerks ein, ⁠ein weiteres stürzte auf einen zugefrorenen See und explodierte. Die Außenminister der drei baltischen Nato-Staaten hatten im April erklärt, sie hätten ihre Staatsgebiete und ihren Luftraum nie für Drohnenangriffe auf russische Ziele zur Verfügung gestellt.

(Bericht von Andrius Sytas und Janis Laizans, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)