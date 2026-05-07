Droht das Ende der Steuerfreiheit für Bitcoin?

Der politische Druck auf Krypto-Anleger in Deutschland nimmt zu: Mit den neuen Haushaltsplänen für 2027 stellt die Bundesregierung offenbar die bisherige steuerliche Sonderstellung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen infrage.

Besonders im Fokus steht die mögliche Abschaffung der einjährigen Haltefrist. Bisher nämlich sind Krypto-Gewinne steuerfrei, wenn du deine Coins mindestens ein Jahr lang gehalten hast.

Doch wie realistisch ist eine Abschaffung der Haltefrist? Welche konkreten Änderungen könnten auf dich zukommen – und welche Folgen hätte das für Bitcoin, Altcoins und den Krypto-Standort Deutschland?

In diesem Video analysiert Alexander Mayer die aktuellen Aussagen der Bundesregierung rund um die geplante Krypto-Steuerreform und ordnet die möglichen Auswirkungen aus politischer, wirtschaftlicher und Anleger-Perspektive ein.