Edisun Power Europe AG: Edisun Power plant Erwerb der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group

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Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Kapitalerhöhung
Edisun Power Europe AG: Edisun Power plant Erwerb der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group

07.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 7. Mai 2026

 
Edisun Power plant Erwerb der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group 
 

Der Verwaltungsrat beantragt ein Opting out sowie eine Kapitalerhöhung von bis zu 440 MCHF mit der Absicht des Erwerbs der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group 

 

Edisun Power wickelt ihre Geschäftstätigkeit seit vielen Jahren weitgehend über die SMARTENERGY Group AG ab. Um die langfristige Weiterführung der Edisun Power zu stärken und fortzuführen, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, die Geschäftstätigkeiten von Edisun Power und Smartenergy Group in der Edisun Power zusammenzuführen. Die auf diese Weise erweiterte Edisun Power soll als globaler Marktführer im Bereich grüner Energielösungen für Rechenzentren, Stromnetze und Transportwesen etabliert werden. 

Edisun Power will sich in Zukunft auf alle drei wachstumsstarken Compliance-Märkte zur Reduktion von CO2-Emissionen fokussieren: 

  1. Erneuerbare Energien für Rechenzentren, 
  2. Synthetische Flugkraftstoffe (eSAF) und weitere PtX (Power-to-X) Applikationen und 
  3. Photovoltaik- und Windenergie mit Energiespeichern. 

Die Zusammenführung bedingt die Einführung eines Opting out und eine Kapitalerhöhung von bis zu 440 MCHF, welche der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. Im Falle der Annahme des Opting out und der Kapitalerhöhung beantragt der Verwaltungsrat zudem eine Umfirmierung der Edisun Power in SMARTENERGY und eine Sitzverlegung nach Wollerau. Für die Details der entsprechenden Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wird auf die Einberufung der Generalversammlung verwiesen.

 

Für weitere Informationen

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com https://www.edisunpower.com/de/investoren 

 


Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Edisun Power Europe AG
Limmatquai 4
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 266 61 20
Fax: +41 44 266 61 22
E-Mail: info@edisunpower.com
Internet: www.edisunpower.com
ISIN: CH0024736404
Valorennummer: 2473640
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2322778

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