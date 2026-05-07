Edisun Power Europe AG: Edisun Power plant Erwerb der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group
Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Kapitalerhöhung
Edisun Power Europe AG: Edisun Power plant Erwerb der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group
07.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 7. Mai 2026
Edisun Power plant Erwerb der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group
Der Verwaltungsrat beantragt ein Opting out sowie eine Kapitalerhöhung von bis zu 440 MCHF mit der Absicht des Erwerbs der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group
Edisun Power wickelt ihre Geschäftstätigkeit seit vielen Jahren weitgehend über die SMARTENERGY Group AG ab. Um die langfristige Weiterführung der Edisun Power zu stärken und fortzuführen, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, die Geschäftstätigkeiten von Edisun Power und Smartenergy Group in der Edisun Power zusammenzuführen. Die auf diese Weise erweiterte Edisun Power soll als globaler Marktführer im Bereich grüner Energielösungen für Rechenzentren, Stromnetze und Transportwesen etabliert werden.
Edisun Power will sich in Zukunft auf alle drei wachstumsstarken Compliance-Märkte zur Reduktion von CO2-Emissionen fokussieren:
- Erneuerbare Energien für Rechenzentren,
- Synthetische Flugkraftstoffe (eSAF) und weitere PtX (Power-to-X) Applikationen und
- Photovoltaik- und Windenergie mit Energiespeichern.
Die Zusammenführung bedingt die Einführung eines Opting out und eine Kapitalerhöhung von bis zu 440 MCHF, welche der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. Im Falle der Annahme des Opting out und der Kapitalerhöhung beantragt der Verwaltungsrat zudem eine Umfirmierung der Edisun Power in SMARTENERGY und eine Sitzverlegung nach Wollerau. Für die Details der entsprechenden Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wird auf die Einberufung der Generalversammlung verwiesen.
Für weitere Informationen:
Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com https://www.edisunpower.com/de/investoren
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Edisun Power Europe AG
|Limmatquai 4
|8001 Zürich
|Schweiz
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|www.edisunpower.com
|ISIN:
|CH0024736404
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|2473640
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