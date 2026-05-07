Emirates trotzt mit Rekordgewinn Folgen des Iran-Kriegs

Dubai, 07. ⁠Mai (Reuters) - Mit Rekordgewinn und hohen Barmitteln sieht sich der führende Golf-Carrier Emirates gut gegen die Turbulenzen durch den Iran-Krieg gewappnet. Der Nettogewinn sei in den zwölf Monaten bis Ende März 2026 um fast vier Prozent auf ‌umgerechnet 5,4 Milliarden Dollar geklettert. Emirates bleibe mit einer operativen Marge von 17,4 Prozent weltweit die profitabelste Fluggesellschaft. Wie die Airline aus ⁠Dubai am ⁠Donnerstag weiter mitteilte, legte der Konzernumsatz um drei Prozent auf 41 Milliarden Dollar zu. Höhere Ticketpreise hätten einen leichten Rückgang der Passagierzahlen auf 53,2 Millionen ausgeglichen.

Konzernchef Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktum verwies auf die Barreserven von 15 Milliarden Dollar. "Wir hoffen auf eine baldige klare ‌Beilegung der Feindseligkeiten und eine Rückkehr zur Marktstabilität", ‌sagte er. Die Barmittel erlaubten der Airline, Pläne zur Stärkung ihres Geschäfts voranzutreiben, ohne Kosten senken zu müssen. Gegen die Kerosinpreisausschläge sei Emirates bis ⁠zum Geschäftsjahr 2028/29 abgesichert und habe keine Versorgungsprobleme.

Der Ende Februar ausgebrochene Krieg ‌der USA und Israels gegen den ⁠Iran hat den Luftverkehr in der Region massiv beeinträchtigt. Vorübergehende Luftraumsperrungen im Nahen Osten nach militärischen Angriffen des Iran auf die Nachbarregion führten zu Tausenden Flugausfällen. Der massive Anstieg der Kerosinpreise ‌treibt die Kosten der Branche in ⁠die Höhe.

Emirates und andere Golf-Airlines ⁠wie Qatar Airways und Etihad bauen ihre Kapazitäten derzeit schrittweise wieder auf, liegen aber noch unter dem Vorkriegsniveau. Emirates hat nach eigenen Angaben inzwischen 96 Prozent seines weltweiten Streckennetzes sowie 75 Prozent der Angebotskapazität wiederhergestellt. Seit März wurden 4,7 Millionen Passagiere befördert. Erneute Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate in dieser Woche sorgen jedoch für Unsicherheit über eine fragile Waffenruhe, die im April in Kraft getreten ⁠war.

(Bericht von Federico Maccioni und Ahmed Elimam; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)