EQS-News: Addepar stellt ADX vor - für Datenaktivierung und KI in großem Maßstab

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Addepar stellt ADX vor - für Datenaktivierung und KI in großem Maßstab



07.05.2026 / 19:25 CET/CEST

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ADX erweitert die einheitliche Datenbasis von Addepar – und macht Investitionsdaten system-, workflow- und KI-übergreifend nutzbar, um die operative Effizienz zu steigern

NEW YORK, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Addepar, eine globale Daten- und KI-Plattform für Anlageexperten, gab heute die Einführung von Addepar Data Exchange (ADX) bekannt, einer verwalteten Datenumgebung innerhalb der Addepar-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten zu vereinheitlichen, zu verwalten und zu nutzen, um Anlageprozesse, Analysen und KI in großem Maßstab voranzutreiben.

Addepar

ADX ermöglicht es Unternehmen, Anlagedaten in komplexen, systemübergreifenden Umgebungen sicher zu erfassen und zu synchronisieren und so Informationen aus dem gesamten Ökosystem in eine einheitliche, zugriffsbeschränkte Ebene zu bündeln. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, auf einer gemeinsamen Datenquelle zu arbeiten und sich gleichzeitig nahtlos in bestehende Anwendungen und Infrastrukturen zu integrieren.

ADX baut auf Addepars langjährigen Investitionen in die Neugestaltung seiner Dateninfrastruktur auf, um Skalierbarkeit, Leistung und KI-gesteuerte Workflows für ein Vermögen von mehr als 9 Billionen US-Dollar auf seiner Plattform zu unterstützen. Mithilfe von Databricks bildet diese Grundlage die interne Basis von Addepar und wird nun über ADX auf Kunden ausgeweitet, wodurch die Amortisationszeit verkürzt wird, ohne dass komplexe Dateninfrastrukturen eigenständig aufgebaut und gewartet werden müssen.

Mit ADX können Unternehmen fragmentierte Arbeitsabläufe überwinden und Daten unternehmensweit ganzheitlich nutzen. Bisher isolierte Informationen werden als vernetzte, dynamische Ressource strukturiert, die fortschrittlichere Anwendungen unterstützt – wie die Erstellung von Angeboten, die Abstimmung, die Modellierung der Vermögensallokation und die Integration von Marktdaten. Vor allem aber bietet es die hochwertige Grundlage, die erforderlich ist, damit KI unternehmensweit effektiv eingesetzt werden kann.

„Der Erfolg unserer Kunden hängt von ihrer Fähigkeit ab, Daten in einen klaren strategischen Vorteil für ihr gesamtes Unternehmen umzuwandeln", sagte Bob Pisani, CTO von Addepar. „ADX ist ein Eckpfeiler dieser Vision und erweitert die von uns bei Addepar geschaffene Grundlage, sodass KI tief in das gesamte Unternehmen eingebettet werden und operative Hebelwirkung erzielen kann."

Als Teil der Addepar-Plattform erweitert ADX die Möglichkeiten von Addison, Addepars nativer KI-Lösung. Durch den Zugriff auf einen breiteren, einheitlichen Datensatz kann Addison kontextreichere, nachvollziehbare Ergebnisse liefern, die auf einer vollständigen Sicht auf das Geschäft basieren. Zudem ermöglicht es Unternehmen, Addison um ihre eigenen Analysemodelle und Logik zu erweitern, wodurch maßgeschneiderte, agentenbasierte Workflows unterstützt werden.

Mit ADX bietet Addepar eine speziell entwickelte, vertikal integrierte Daten- und KI-Umgebung, die für die Komplexität finanzieller Arbeitsabläufe konzipiert ist und die Art und Weise erweitert, wie Daten unternehmensweit vereinheitlicht, verwaltet und aktiviert werden. Da Unternehmen darauf abzielen, KI zu operationalisieren, wird die Fähigkeit, Daten auf einer konsistenten, vernetzten Grundlage zusammenzuführen, zunehmend darüber entscheiden, wie sie arbeiten und im Wettbewerb bestehen.

Informationen zu Addepar Addepar ist eine globale Daten- und KI-Plattform, die es Anlageexperten ermöglicht, komplexe Finanzinformationen in verwertbare Informationen umzuwandeln. Addepar vereint Portfolio-, Markt- und Kundendaten in einer Gesamtportfolioansicht und liefert KI-gestützte Einblicke in Investment- und Kundenworkflows. Mehr als 1.400 Unternehmen in 60 Ländern nutzen Addepar zur Verwaltung und Beratung von Vermögenswerten in Höhe von 9 Billionen US-Dollar. Die offene Plattform lässt sich mit fast 650 Software-, Daten- und Beratungspartnern integrieren und ermöglicht so durchgängige Anlageprozesse für Unternehmen jeder Größe und Komplexität. Addepar unterstützt Kunden weltweit mit Niederlassungen in New York City, Salt Lake City, London, Edinburgh, Pune, Dubai, Genf, São Paulo und Singapur.

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Cision

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