EQS-News: Auftragseingang im ersten Quartal 2026 erreicht Rekordniveau

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Auftragseingang im ersten Quartal 2026 erreicht Rekordniveau



07.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Auftragseingang liegt bei 149,3 Mio. € und steigt gegenüber dem Vorjahresquartal1 deutlich um 69,5 %

Umsatz liegt mit 86,5 Mio. € auf erwartetem Niveau (Vorjahr: 124,9 Mio. €), Rohertragsmarge mit 36,1 % im Prognosekorridor für das Gesamtjahr und EBIT-Marge erreicht 4,3 %

Auftragsbestand steigt im ersten Quartal um 23,7 % auf 330,1 Mio. € (31. Dezember 2025: 266,8 Mio. €)

Garching, 7. Mai 2026 – SUSS, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute seine Zwischenmitteilung zum 31. März 2026 veröffentlicht und darin eine neue Höchstmarke beim Auftragseingang berichtet. Dank einer deutlich höheren Nachfrage von Schlüsselkunden nach Lösungen, die in der Wertschöpfungskette von KI-Chipmodulen zum Einsatz kommen, und einer insgesamt hohen Nachfrage aus allen Marktsegmenten der Halbleiterindustrie erreichte der Auftragseingang den Wert von 149,3 Mio. € (Vorjahr: 88,1 Mio. €). Wie erwartet lag der Umsatz mit 86,5 Mio. € deutlich unter dem Wert des ersten Quartals des Vorjahres von 124,9 Mio. €. „Mit dieser Entwicklung hatten wir angesichts der vergleichsweise niedrigen Auftragseingänge in den Sommermonaten 2025 gerechnet“, erläutert Burkhardt Frick, CEO von SUSS. „In den kommenden Monaten erwarten wir eine weiterhin sehr positive Auftragslage, während wir gleichzeitig temporäre Produktionskapazitäten erhöhen, um die hohe Marktnachfrage operativ umzusetzen.“

Mit einem Wert von 36,1 % erreichte die Bruttomarge im ersten Quartal den auf Jahressicht angestrebten Prognosekorridor von 35 bis 37 %. Gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahrs, in dem die Bruttomarge bei 39,2 % lag, sank die Marge im Vergleich vor allem aufgrund des niedrigeren Umsatzniveaus sowie eines veränderten Produkt- und Kundenmix. Die EBIT-Marge ging aufgrund der geringeren Kostendeckung überproportional zurück und lag bei 4,3 % (Vorjahr: 18,0 %). Positiv entwickelte sich der Free Cashflow, der mit +23,2 Mio. € einen Wert deutlich über dem Wert des Vergleichsquartals von +8,9 Mio. € erreichte. Entsprechend stieg der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten um 22,5 % auf 120,9 Mio. € zu Ende März (31. Dezember 2025: 98,7 Mio. €).

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS: „Wir gehen nach heutigem Stand davon aus, unsere Jahresziele für 2026 zu erreichen.“ Die in der Zwischenmitteilung bestätigte Prognose geht von einem Umsatz in der Bandbreite von 425 bis 485 Mio. €, einer Bruttomarge von 35 bis 37 % und einer EBIT-Marge von 8 bis 10 % aus. In der Prognose aus dem Frühjahr sind die aus derzeitiger Sicht erwarteten Effekte des Krieges am Persischen Golf bereits berücksichtigt. Dennoch betont Burkhardt Frick: „Die Unsicherheit bezüglich der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und damit in der Folge auch bezüglich der Nachfrage nach Halbleitern und Halbleiterausrüstung nimmt mit jedem Tag zu, den der Konflikt andauert.“ Frick weiter: „Aktuell sehen wir allerdings noch keine signifikanten Beeinträchtigungen bei unseren Kunden oder Projektverschiebungen und auch der Auftragseingang ist nach dem Ende des ersten Quartals weiterhin hoch.“

Die Zwischenmitteilung zum 31. März 2026 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com im Bereich „Für Investoren“ zum Download verfügbar.

1 Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund von im Rahmen der Konzernabschlusserstellung 2025 vorgenommenen Bilanzierungsänderungen entsprechend angepasst. Die Änderungen sind im Geschäftsbericht 2025 im Konzernanhang erläutert.

Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Internetseite https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht.

Pressekontakt:

Florian Mangold

Manager Investor Relations

E-Mail: florian.mangold@suss.com

Tel.: +49 89 32007-306







Über SUSS

SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.

Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A10K0235) und gehört den Aktienindizes TecDAX und SDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.

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