EQS-News: Die Bison Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hongkonger Bison Capital, führt ihre MiCA-konforme Stablecoin für grenzüberschreitende Zahlungen institutioneller Kunden ein

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Die Bison Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hongkonger Bison Capital, führt ihre MiCA-konforme Stablecoin für grenzüberschreitende Zahlungen institutioneller Kunden ein



07.05.2026 / 20:10 CET/CEST

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Der Stablecoin der Bison Bank entspricht in vollem Umfang der europäischen MiCA-Verordnung und wird in Euro (EUB) und US-Dollar (USB) erhältlich sein.

HONGKONG, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Bison Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bison Capital Holding Company Limited, gab heute die Einführung des „Bison Bank Electronic Token" bekannt Das Digitalasset wurde für schnelle, sichere und transparente internationale Zahlungen und Überweisungen konzipiert und wird in Form von zwei unterschiedlichen Krypto-Assets ausgegeben: einem an den Eurogekoppelten Asset mit der Bezeichnung „EUB" und einem an den US-Dollargekoppelten Asset mit der Bezeichnung „USB".

Diese Initiative steht in vollem Einklang mit der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets), dem Rechtsrahmen der Europäischen Union, der darauf abzielt, die Regulierung von Krypto-Assets zu harmonisieren und die operative Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Dieser Schritt unterstreicht das starke Engagement der Bison Bank im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Eine Brücke zwischen traditionellem Geld und der digitalen Zukunft

2022 lancierte die Bison Bank Bison Digital Assets (BDA). Über diese Tochtergesellschaft ermöglichte die Bison Bank ihren Kunden den direkten Zugang zu Krypto-Asset-Handels- und Verwahrungsdienstleistungen über ihre Bankkonten.

Heute setzt der Bison Bank Electronic Token einen neuen globalen Maßstab für digitales Geld. Er fördert Innovation und gewährleistet gleichzeitig Kundenschutz und Marktstabilität.

Erfüllung der Basler Standards für Bankbilanzen

Als MiCA-konformer E-Geld-Token, der von einem regulierten EU-Kreditinstitut unter der Aufsicht der EZB ausgegeben wird, qualifiziert sich der Bison Bank Electronic Token für eine Vorzugsbehandlung im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krypto-Asset-Engagements (SCO60) des Basler Ausschusses, die am 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Dies ermöglicht es Finanzinstituten in Rechtsordnungen, die sich am Basler Rahmenwerk orientieren, den EMT in ihr Treasury-Management und ihre Bilanzierung zu integrieren, wobei die Kapitalanforderungen an den zugrunde liegenden Fiat-Referenzwert angepasst sind.

„Das Ziel der Bison Bank ist es, die globale Finanzlandschaft neu zu gestalten" , erklärt António Henriques, CEO der Bison Bank. „Unser E-Geld-Token dient als sichere Brücke zwischen traditionellem Geld und der digitalen Zukunft – ein konformer, schneller Kanal für grenzüberschreitende Zahlungen zwischen institutionellen Partnern, der die Zuverlässigkeit einer regulierten Bankengruppe mit der Innovation digitaler Vermögenswerte verbindet."

Was sind E-Geld-Token?

Ein E-Geld-Token ist das digitale Äquivalent zu Bargeld, das auf Blockchain-Technologie basiert. Jeder Token repräsentiert einen Gegenwert in einer traditionellen Währung und wird von einem regulierten Unternehmen – in diesem Fall der Bison Bank – ausgegeben, das garantiert, dass jeder Token im Verhältnis 1:1 durch echte Währungsreserven gedeckt ist. Im Gegensatz zu anderen Krypto-Assets behalten diese Token einen stabilen Wert, was sie zu einem sicheren und geeigneten Zahlungsmittel macht.

Informationen zu Bison Capital: Bison Capital Holding Company Limited ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das sich auf strategische Investitionen im Finanzsektor konzentriert. Sein Hauptvermögenswert ist eine 100-prozentige Beteiligung an der Bison Bank, S.A., einer voll lizenzierten europäischen Universalbank mit Aktivitäten im Bereich der Krypto-Assets. Die strategische Ausrichtung von Bison Capital besteht darin, ein strukturiertes Netzwerk von Ressourcen in den verschiedenen Regionen aufzubauen, in denen das Unternehmen geschäftlich präsent ist, mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und strategische Allianzen zu generieren.

Informationen zur Bison Bank: Die Bison Bank, S.A. ist eine Bank, die sich darauf konzentriert, privaten und institutionellen Kunden ein umfassendes und spezialisiertes Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Depotbank, Unternehmensberatung und digitale Vermögenswerte anzubieten. Sie profitiert von einer strategischen Verbindung zwischen europäischen und anderen globalen Märkten. Sie baut ihr Geschäft weltweit aus, gestützt auf ihre starke Präsenz in Europa und ihr Netzwerk internationaler Partner.

Weitere Informationen zum Bison Bank Electronic Money Token finden Sie unter https://bisonbank.com/eub/ und https://bisonbank.com/usb/. Ausführliche Informationen finden Sie in dem entsprechenden Weißbuch.

Cision

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