EQS-News: EcoGraf Limited: Vereinbarung zwischen Epanko und der NMB Bank PLC

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EcoGraf Limited: Vereinbarung zwischen Epanko und der NMB Bank PLC



07.05.2026 / 13:45 CET/CEST

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7. Mai 2026

Vereinbarung zwischen Epanko und der NMBBank PLC

EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, gemäß dem Umsiedlungsaktionsplan („RAP“)1 für das Epanko-Graphit-Projekt („Projekt“) die Beauftragung der NMB Bank Plc („NMB Bank“) zur Unterstützung der Entschädigungszahlungen an die vom Projekt betroffenen Personen („PAPs“) bekannt zu geben. Die Beauftragung ist Ausdruck des Engagements des Unternehmens für den Umsiedlungsaktionsplan, einschließlich der Qualifizierung der Bevölkerung durch die Durchführung von Schulungen zur finanziellen Bildung für PAPs.

Wichtigste Highlights

NMB Bank PLC als Partner für Entschädigungszahlungen beauftragt – Die NMB Bank ist eine führende Vollbank für Privat- und Geschäftskunden, die Privatpersonen, KMUs, Unternehmen und Institutionen in ganz Tansania betreut. Die Bank gilt zudem als eine der führenden inländischen Banken Tansanias und genießt das Vertrauen, sichere und transparente Entschädigungszahlungen sowie Finanzschulungen für die vom Projekt betroffenen Personen („PAPs“) durchzuführen

Vorarbeiten laufen bereits – Die Vereinbarung mit der NMB Bank ermöglicht den Beginn der Entschädigungszahlungen für die Zufahrtsstraße zur Mine und markiert damit die ersten Vorarbeiten vor Ort für das Projekt vor Baubeginn

Weg frei für den Bau, sobald EcoGraf die Finanzierung gesichert und die endgültige Investitionsentscheidung („FID“) getroffen hat – Der Abschluss der Entschädigungszahlungen für die Zufahrtsstraße zur Mine ermöglicht die Mobilisierung und den Baubeginn unmittelbar nach der FID

Ausführungsrisiko erheblich reduziert – Schafft einen zuverlässigen, doppelten Allwetterzugang zum Standort, wodurch Einschränkungen während der Regenzeit gemindert und Risiken für den Bauzeitplan verringert werden

Projektfinanzierung gestärkt – Das Entschädigungsrahmenwerk entspricht den IFC-Leistungsstandards und den Äquatorprinzipien und steht im Einklang mit dem Mandat des Unternehmens bei der KfW IPEX-Bank

Die Vereinbarung mit der NMB Bank, die in Mahenge einen etablierten Sitz hat, bietet einen sicheren und transparenten Rahmen für die Auszahlung der Entschädigungen. Die NMB Bank wird Bankkonten für die vom Projekt betroffenen Personen (PAPs) einrichten, die EcoGraf für die Anfangsphase des Entschädigungsprozesses priorisiert hat, nämlich diejenigen, die entlang der geplanten nördlichen Zufahrtsstraße zur Mine („Mine Access Road“) ansässig sind. Die Entschädigungszahlungen werden gemäß den Leistungsstandards der International Finance Corporation („IFC“) direkt auf diese Konten überwiesen.

Die NMB Bank PLC verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Durchführung ähnlicher Programme in ganz Tansania im Rahmen großer Infrastruktur- und Bergbauprojekte. Vor den Entschädigungszahlungen werden die NMB Bank und EcoGraf gemeinsam Schulungen zur finanziellen Grundbildung durchführen, um die von der Projektdurchführung betroffenen Personen (PAPs) dabei zu unterstützen, die Entschädigungsgelder effektiv zu verwalten und zu sichern.

Der Beginn der Entschädigungszahlungen für die Zufahrtsstraße zur Mine stellt einen bedeutenden Schritt im Übergang des Unternehmens von der Projektplanung zur Umsetzung dar. Die Zufahrtsstraße ist eine grundlegende Infrastrukturkomponente, die die Baulogistik untermauert, Entwicklungsrisiken verringert und die Anforderungen der Projektfinanzierer erfüllt. Die Vorantreibung dieser Arbeiten noch vor der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) zeigt das Vertrauen des Unternehmens in das Epanko-Projekt und sein Engagement, die Baureife parallel zu den Finanzierungsaktivitäten für das Projekt voranzutreiben.

Zufahrtsstraße zur Mine

Die Zufahrtsstraße zur Mine ist ein wichtiger Bestandteil der frühen Bauarbeiten des Projekts und wird nach ihrer Fertigstellung zusammen mit der südlichen Zufahrtsstraße, die das Unternehmen im vergangenen Jahr ausgebaut hat, einen doppelten Zugang zum Projektstandort gewährleisten. Die Zufahrtsstraße zur Mine wird während der gesamten Lebensdauer der Mine bestehen bleiben und umfasst:

Eine eigens angelegte, allwettertaugliche Zufahrtsroute zum Standort, die die Ortschaft Mahenge umgeht, um den Verkehr zu reduzieren und die öffentliche Sicherheit zu verbessern.

Die detaillierte Planung wurde von Knight Piésold abgeschlossen, wobei alle wesentlichen Vorgaben vorliegen, um das bereits begonnene Ausschreibungsverfahren für den Bau zu unterstützen.

Die Entschädigung im Zusammenhang mit der Zufahrtsstraße beschränkt sich ausschließlich auf die Entschädigung für landwirtschaftliche Flächen und steht in keinem Zusammenhang mit einer physischen Umsiedlung von Haushalten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie vollständig als Barentschädigung über formelle Bankwege ausgezahlt werden kann.

Dieses erste Programm, dessen Beginn unmittelbar bevorsteht, gilt ausschließlich für die Zufahrtsstraße zur Mine und stellt keine Entschädigungsmaßnahmen für das Minengelände dar, die im Rahmen des RAP-Umsetzungsprozesses gemäß den IFC-Leistungsstandards und den Äquatorprinzipien der Weltbank sowie im Einklang mit der Projektfinanzierungsstrategie des Unternehmens und dem Mandat mit der KfW IPEX-Bank durchgeführt werden. Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen die KfW IPEX-Bank beauftragt, im Rahmen des deutschen Programms für ungebundene Kreditgarantien („UFK“) eine vorrangig besicherte Kreditfazilität von bis zu 105 Millionen US-Dollar für das Epanko-Projekt zu arrangieren.

Der Abschluss der Entschädigungszahlungen zur Ermöglichung des Baus der Zufahrtsstraße zur Mine bietet mehrere wichtige Vorteile:

Dies markiert die ersten Vorarbeiten vor Ort für das Projekt vor Baubeginn und ermöglicht die Mobilisierung und den Baubeginn unmittelbar nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID).

Bietet einen zuverlässigen, doppelten Zugang zum Standort und mindert damit die in den letzten Jahren aufgetretenen Zugangsbeschränkungen während der Regenzeit.

Reduziert Durchführungsrisiken und potenzielle Bauverzögerungen, die mit wetterbedingten Zugangsbeeinträchtigungen verbunden sind.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt derzeit über die südliche Zufahrtsstraße, die vom Unternehmen Anfang 2025 modernisiert wurde, da sie für die frühen Entwicklungsphasen geeignet ist. Diese wird während des Baus der Zufahrtsstraße zur Mine weiterhin der primäre Zugang zur Baustelle bleiben.

Nachweis:

Anm 1: Siehe EcoGraf Limited ASX-Meldung vom 22. Oktober 2025.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden.

Erklärung der sachkundigen Person und zur Einhaltung der Vorschriften

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzungen beziehen, wurden der vorherigen Marktmitteilung vom 11. März 2024 mit dem Titel „127 %ige Steigerung der Mineralressource bei Epanko“ entnommen. Die Mineralressourcenschätzung (MRE) für Epanko beläuft sich auf 290,8 Mio. t mit einem Gehalt von 7,2 % TGC, was 21 Mio. t enthaltenem Graphit entspricht (32,3 Mio. t gemessen, 55,7 Mio. t angezeigt, 88,0 Mio. t gemessen und angezeigt sowie 202,8 Mio. t abgeleitet). Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der vorherigen Marktmitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die MRE basiert, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der vorherigen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

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Über NMB Bank PLC

Die NMB Bank Plc ist eines der größten und profitabelsten Finanzinstitute Tansanias mit über 9,3 Millionen Kunden, 241 Filialen, 720+ Geldautomaten und mehr als 63.000 Bankvertretern (Wakala) im ganzen Land. Es bietet ein umfassendes Spektrum an Bankdienstleistungen in den Segmenten Einzelhandel, Großhandel und Treasury. NMB ist an der Börse von Dares-Salaam notiert und wird von strategischen Aktionären wie Arise B.V. und der Regierung von Tansania unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nmbbank.co.tz.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Innocent Yonazi

Director; Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

innocent.yonazi@nmbbank.co.tz

T: +255 222 324 694

Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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