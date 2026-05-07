EQS-News: Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 – Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte
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Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 – Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte
07.05.2026 / 10:00 CET/CEST
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Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 – Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte
Augsburg / Hannover, 07. Mai 2026 – Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 ein. Das bewährte digitale Konferenzformat bietet auch in seiner 19. Auflage einen exklusiven und kostenfreien Zugang zu Management-Teams internationaler Aktiengesellschaften aus Deutschland, Europa und Nordamerika. Ohne Umwege, ohne Reiseaufwand.
In einem Marktumfeld, das von hoher Dynamik in den Bereichen Energie, Rohstoffe und innovative Technologien geprägt ist, ermöglicht das IIF einen effizienten und strukturierten Überblick über attraktive Investmentmöglichkeiten.
Strategischer Austausch auf Augenhöhe
Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, sieht im 19. IIF eine wichtige Orientierungshilfe:
„Mit der 19. Ausgabe des IIF unterstreichen wir unseren Anspruch, eine Brücke zwischen visionären Unternehmen und qualifizierten Investoren zu schlagen. Besonders in einem dynamischen Marktumfeld wie dem aktuellen ist es entscheidend, die Geschäftsmodelle hinter den Aktienkursen im Detail zu verstehen. Wir freuen uns darauf, am 20. Mai wieder eine erstklassige Auswahl an Investment-Stories präsentieren zu können.“
Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, ergänzt:
„Der direkte Dialog ist durch nichts zu ersetzen. Das IIF hat sich als effiziente Plattform etabliert, auf der Investoren konkrete Fragen stellen und „Antworten aus erster Hand“, ohne Umwege vom Top-Management erhalten. Ob etablierte Player wie Almonty Industries, K+S und Renk oder aufstrebende Unternehmen wie Desert Gold Ventures oder Volatus Aerospace– das Programm am 20. Mai deckt das gesamte Spektrum spannender Investmentideen ab.“
Teilnehmende Unternehmen und ISINs (Auszug aus dem Programm)
Am 20. Mai 2026 präsentieren sich unter anderem folgende Unternehmen:
- K+S AG – ISIN: DE000KSAG888
- naoo AG – ISIN: CH1323306329
- MS Industrie AG – ISIN: DE0005855183
- Hausvorteil AG – ISIN: DE000A31C222
- Finexity AG – ISIN: DE000A40ET88
- Renk AG – ISIN: DE000RENK730
- First Phosphate Corp. – ISIN: CA33611D1033
- Zefiro Methane Corp. – ISIN: CA98926D1069
- A.H.T. Syngas Technology N.V. – ISIN: NL0010872388
- dynaCERT Inc. – ISIN: CA26780A1084
- Volatus Aerospace Inc. – ISIN: CA92865M1023
- Globex Mining Enterprises Inc. – ISIN: CA3799005093
- Almonty Industries Inc. – ISIN: CA0203987072
- MustGrow Biologics Corp. – ISIN: CA62822A1030
- Standard Uranium Ltd. – ISIN: CA85422Q8487
- Power Metallic Mines Inc. – ISIN: CA73929R1055
- Desert Gold Ventures Inc. – ISIN: CA25039N4084
- RE Royalties Ltd. – ISIN: CA75527Q1081
- Strategic Resources Inc. – ISIN: CA86277X4093
- HPQ Silicon Inc. – ISIN: CA40444L1031
Event-Details im Überblick
- Datum: 20. Mai 2026
- Beginn: 09:55 Uhr (CET) mit der Opening Session
- Format: Online (Live-Stream via Zoom)
- Sprache: Englisch
- Interaktion: Live-Q&A nach jeder Präsentation
- Anmeldung: Kostenfrei
Registrierung & Zeitplan
Interessierte Investoren können sich unter folgendem Link kostenfrei für das Webinar anmelden:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_at0kJNfnSfmw1k5E5s5CIw#/registration
Den vollständigen Zeitplan und weitere Informationen zu den präsentierenden Unternehmen finden Sie unter:
https://ii-forum.com/timetable-19-iif/
Über das International Investment Forum (IIF):
Das IIF ist ein Gemeinschaftsprojekt der GBC AG und der Apaton Finance GmbH. Als rein digitales Event ermöglicht es börsennotierten Unternehmen, ihre Investment-Story effizient und ohne Reiseaufwand vor einem globalen Publikum aus institutionellen Anlegern, Family Offices und Analysten zu präsentieren.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihr Team der
GBC AG und Apaton Finance GmbH
Pressekontakt:
GBC AG
Tel.: +49 821 241133 0
E-Mail: research@gbc-ag.de
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