EQS-News: Exasol veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2026 und bestätigt Prognose 2026

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Exasol veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2026 und bestätigt Prognose 2026



07.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Exasol veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2026 und bestätigt Prognose 2026



Wesentliche Fortschritte im Aufbau der Neugeschäfts-Pipeline; Zahl der potenziellen neuen Projekte sowie Projektvolumina erhöht

Trend fallender ARR-Kündigungsquoten für den 12-Monatszeitraum setzt sich fort; weiter reduzierte Rate von 10-15 % bereits in Q2 2026 erwartet (Höchstwert 27 % in Q2 2025)

ARR bei 37,8 Mio. Euro (Q1 2025: 39,1 Mio. Euro)

Umsatz mit 9,5 Mio. Euro (Q1 2025: 12,4 Mio. Euro) wie erwartet rückläufig gegenüber Vorjahr durch außerordentlich hohe nicht-wiederkehrende Hardware-Erlöse in Q1 2025

Prognose für 2026 bestätigt: ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, EBITDA in der Bandbreite von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro sowie rückläufiger Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich



Nürnberg, 07.Mai 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 9,5 Mio. Euro (Vorjahr: 12,4 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Beim Vergleich mit dem ersten Quartal 2025 ist zu beachten, dass im Vorjahresquartal außerordentlich hohe Einmalumsätze für Services und Hardware enthalten sind. Zudem werden in diesem Jahr die jährlichen Marketing-Aufwendungen stärker im Q1 konzentriert als im Vorjahr. Die wiederkehrenden Erlöse – Umsätze aus Vertragsverhältnissen mit einer Laufzeit von mindestens zwölf Monaten – zeigten sich mit 9,5 Mio. Euro hingegen stabil im Vergleich zum Vorjahr. Umsatz und EBITDA entwickelten sich damit insgesamt im Rahmen der für das Gesamtjahr angestrebten Entwicklung und Ziele.



Die Nettoliquidität zum 31. März 2026 erhöhte sich auf 24,7 Mio. Euro (31. März 2025: 23,2 Mio. Euro; 31. Dezember 2025: 18,7 Mio. Euro). Geschäftsmodellbedingt erzielt Exasol im ersten Quartal regelmäßig einen hohen Anteil der Vorauszahlungen für die laufzeitbasierten Verträge.



Der ARR (Annual Recurring Revenue) reduzierte sich gegenüber Ende 2025 leicht auf 37,8 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 38,4 Mio. Euro). Das Volumen der Vertragskündigungen und -anpassungen lag bei 1,1 Mio. Euro verglichen mit 3,2 Mio. Euro im ersten Quartal 2025. Das Neugeschäftsvolumen bestehend aus Upsell bei Bestandskunden und Neukunden war mit 0,6 Mio. Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (Q1 2025: 0,7 Mio. Euro). In den Fokus-Branchen konnte der ARR im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9 % auf 26,0 Mio. Euro (Q1 2025: 23,9 Mio. Euro) gesteigert werden.



Nachdem die ARR-Kündigungsquote berechnet auf den Zwölfmonatszeitraum („12-months rolling churn-rate”) im zweiten Quartal 2025 mit 27 % ihren Höhepunkt erreicht hatte, ist die Rate in den vergangenen Quartalen sukzessive gefallen und lag im ersten Quartal 2026 bei einem Wert von 20 %. Exasol geht davon aus, dass die ARR-Kündigungsquote bereits im zweiten Quartal 2026 eine Rate von ca. 10-15 % erreichen und sich im weiteren Verlauf des Jahres weiter normalisieren wird.



Im ersten Quartal 2026 hat Exasol wesentliche Fortschritte im Aufbau der Neugeschäfts-Pipeline erzielt. Durch die Neuausrichtung des Vertriebs in Kombination mit gesteigerten Marketing-Aktivitäten konnte die Zahl der potenziellen neuen Projekte mit global tätigen Unternehmen erhöht werden. Zusätzlich tragen Exasols KI-Lösungen für schnelle Datenanalysen spürbar zur Neugeschäfts-Pipeline bei. Das im März in Berlin durchgeführte Kunden- und Partnerevent „Xperience“ mit dem thematischen Fokus auf Datensouveränität und KI fand sehr großen Anklang und leistete hierbei einen entscheidenden Beitrag.



Jörg Tewes, CEO der Exasol AG: „Das Volumen der Neugeschäfts-Pipeline konnten wir insbesondere durch drei Treiber erfolgreich erhöhen. Erstens zahlen sich nun unsere vertrieblichen Anstrengungen aus, zweitens schaffen wir mit unseren KI-Lösungen zur schnellen Datenanalyse einen klaren Mehrwert für unsere Kunden und drittens war unsere Xperience-Veranstaltung ein durchschlagender Erfolg mit außerordentlich guten Rückmeldungen. Damit haben wir den Grundstein gelegt, um im zweiten Halbjahr zum ARR-Wachstum zurückzukehren.”



Die Prognose für 2026 wird bestätigt. Exasol geht unverändert von einem ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 aus. Beim Umsatz wird ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Dies ist im Wesentlichen auf die nachlaufenden Effekte des ARR-Rückgangs im Jahr 2025 sowie auf voraussichtlich niedrigere einmalige Umsätze mit Hardware und Services zurückzuführen, die im Geschäftsjahr 2025 außerordentlich hoch ausfielen. Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichtigung geplanter Investitionen in Innovation und Technologie geht Exasol von einem EBITDA im Korridor von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro aus.



Exasol lädt interessierte Investoren und Pressevertreter heute, am 07. Mai 2026, um 14:00 Uhr (CEST) zu einem virtuellen Webcast ein.

Um an dem Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

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Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



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