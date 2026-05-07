EQS-News: Finexity AG: NuWays Research nimmt Coverage für FINEXITY Group auf – Kaufempfehlung mit Kursziel EUR 64,00

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Finexity AG: NuWays Research nimmt Coverage für FINEXITY Group auf – Kaufempfehlung mit Kursziel EUR 64,00



07.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Das Analystenhaus NuWays hat die Coverage für FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, aufgenommen. Die Analysten vergeben eine Kaufempfehlung (BUY) mit einem Kursziel von EUR 64,00.

Einzigartige Marktposition

FINEXITY ist nach Ansicht der Analysten der einzige europäische Anbieter, der die gesamte Wertschöpfungskette – von Strukturierung und Emission über Handel und Abwicklung bis zur Nachbetreuung – auf einer einzigen Plattform abbildet. Mit über 250 tokenisierten Anleihen und mehr als 84.000¹ registrierten Investoren betreibt das Unternehmen bereits einen der aktivsten Marktplätze für tokenisierte Wertpapiere in Europa.

Finanzieller Ausblick

Die Wertpapierexperten von NuWays gehen davon aus, dass der Umsatz bei FINEXITY bis zum Geschäftsjahr 2029 auf EUR 30,3 Mio. ansteigen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von rund 75 % entspricht. Der Breakeven auf Basis des EBITDA wird für Geschäftsjahr 2028 prognostiziert.

Disclaimer

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https://www.finexity-group.com/capital-increase-2026

im Bereich „Capital Increase“ veröffentlicht.

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter:

www.finexity-group.com

Über NuWays

NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen – für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.

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