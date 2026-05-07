EQS-News: Kontron AG mit Q1 Zahlen

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Kontron AG mit Q1 Zahlen



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Umsatz EUR 363,7 Mio. (Vj.: EUR 357,5 Mio. adjustiert)

Adjustiertes EBITDA EUR 46,1 Mio. (Vj.: 45,3 Mio.)

Auftragsbestand steigt auf EUR 2.544 Mio. (Vj.: EUR 2.187 Mio.)

Linz, 07. Mai 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

Kontron steigerte den Umsatz auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal 2026 um 1,7% auf EUR 363,7 Mio. Der um die Entkonsolidierung des COM-Geschäfts (EUR 19,4 Mio.) und den Verkäufen des IT-Services Geschäfts in Ungarn und Bulgarien (EUR 8,6 Mio.) bereinigte Vorjahreswert lag bei EUR 357,5 Mio. Dabei zeigte sich in den Kernbereichen ein robustes Wachstum. Besonders dynamisch entwickelten sich die Divisionen Aerospace und Defense sowie Transportation, die von steigenden Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung profitieren und mit 27,8% (Transportation) und 25,2% (Defense) im Vergleich zu Q1 2025 wuchsen.

Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 46,1 Mio. (berichtet EUR 37,6 Mio.), nach einem Vorjahreswert von EUR 45,3 Mio. (berichtet EUR 48,0 Mio.). Das EBITDA wurde durch Restrukturierungsaufwendungen von EUR 8,5 Mio. für den Abbau von 339 Mitarbeitenden belastet. Das angepasste Konzernergebnis nach Minderheitenanteilen belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 20,0 Mio. (berichtet EUR 14,0 Mio.) (Vj.: berichtet EUR 20,1 Mio.).

Kontron treibt die strategische Neuausrichtung des Konzerns voran. Im ersten Quartal wurden 56% aller Entwicklungsaufwendungen im Bereich Software + Solutions durchgeführt, in diesem Bereich sind mittlerweile 66% aller Mitarbeitenden in der Entwicklung tätig. Bei Schlüsseltechnologien wie VPX (Defense), FRMCS (Zugverkehr) oder AI Cybersecurity ist Kontron Technologieführer.

Im Bereich GreenTec wurde ein umfassendes Restrukturierungsprogramm initiiert. Dabei werden insgesamt 500 Stellen bis August 2026 abgebaut und damit jährlich über EUR 30 Mio. an Kosten eingespart. Der negative Einmaleffekt wird sich insgesamt voraussichtlich auf EUR 25 Mio. belaufen. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Profitabilität über margenstarke Wachstumsfelder.

Der operative Cashflow lag im ersten Quartal bei minus EUR 9,1 Mio. (Vj.: EUR 2,8 Mio.) und reflektiert insbesondere den temporären Aufbau von Lagerbeständen im Zuge der Lieferketten-Verwerfungen in Q1. Das Eigenkapital betrug EUR 746,3 Mio., was einer stabilen Eigenkapitalquote von rund 42,5% und damit dem Niveau zum 31. Dezember 2025 entspricht. Zum Ende des ersten Quartals betrugen die liquiden Mittel EUR 200,9 Mio. bei einer Nettoverschuldung von EUR 190,5 Mio. Bis Ende des dritten Quartals erwartet Kontron den Zahlungseingang von EUR 126 Mio. aus dem Abgang des COM-Geschäfts.

Der Auftragsbestand der Kontron AG erreichte ein Rekordniveau von rund EUR 2.544 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 2.495 Mio.) bei einer Book-to-Bill-Ratio von 1,13.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Kontron trotz fehlender EUR 75 Mio. Umsätze der im Jahr 2025 veräußerten Einheiten einen Umsatz leicht über Vorjahresniveau, was einem organischen Wachstum von 8% entspricht. Die nicht ausgelieferten Kundenbestellungen (Delinquent Backlog) von EUR 32,8 Mio. im Q1 2026 aufgrund von gestörten Lieferkettenverwerfungen sollen bis Jahresende abgebaut werden. Von dem bisher in Aussicht gestellten Umsatzwachstum über Akquisitionen wollen wir aufgrund der aktuellen unsicheren Wirtschaftslage Abstand nehmen.

Der Vorstand erwartet im Geschäftsjahr 2026 weiterhin ein bereinigtes EBITDA von EUR 225 Mio. vor Restrukturierungsaufwendungen von rund EUR 25 Mio. Die GreenTec Sparte soll bereits im vierten Quartal 2026 wieder in die Gewinnzone zurückkehren.

Ennoconn, die größte Aktionärin von Kontron, hat gestern beschlossen, bei Überschreiten der 30% Beteiligungsschwelle ein Pflichtangebot abzugeben und hat zugleich weitere Aktienkäufe autorisiert. Der Preis je Aktie wird bei EUR 23,50 erwartet. Um ein potenzielles Pflichtangebot nicht zu behindern, wird Kontron die Preisobergrenze im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms von 24 EUR auf 23,50 EUR anpassen.

Der Bericht für das erste Quartal 2026 steht auf der Webseite unter www.kontron.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

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Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

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