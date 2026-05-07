EQS-News: Leifheit AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 und setzt Konzernstrategie konsequent um

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Leifheit AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 und setzt Konzernstrategie konsequent um



07.05.2026 / 07:55 CET/CEST

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Leifheit AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 und setzt Konzernstrategie konsequent um

In einem außerordentlich herausfordernden Marktumfeld investierte der Konzern in die weitere Stärkung der Marke und erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 61,2 Mio. €

Weitere Verbesserung der Bruttomarge um 0,8 Prozentpunkte auf 46,4 Prozent

Konzern-EBIT wie erwartet bei -2,8 Mio. EUR bedingt durch verstärkte Werbeaufwendungen

Performanceprogramm FOCUS zur nachhaltigen Steigerung von Effizienz und Resilienz planmäßig gestartet

Trotz außergewöhnlicher Unsicherheiten infolge der Krise im Nahen Osten Konzernprognose für 2026 bestätigt

Nassau, 7. Mai 2026 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat im ersten Quartal 2026 ihre ganzheitliche Unternehmensstrategie mit neuen Wachstums- und Effizienzinitiativen konsequent fortgeführt. Dabei fokussiert sich Leifheit auf verstärkte Marketingaktivitäten in wichtigen europäischen Kernmärkten und das konzernweite Performanceprogramm FOCUS.

In den ersten drei Monaten 2026 sah sich der Leifheit-Konzern mit einem außerordentlich herausfordernden Marktumfeld sowie einem zunehmend schwachen Konsumklima konfrontiert. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Konzern im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 61,2 Mio. EUR (Q1 2025: 63,7 Mio. EUR), ein Rückgang von 4,0 Prozent. Das Segment Household erreichte einen Umsatz von 52,6 Mio. EUR (Q1 2025: 54,2 Mio. EUR), das Segment Wellbeing 2,7 Mio. EUR (Q1 2025: 3,6 Mio. EUR) und Private Label lag mit 5,9 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Wir haben mit verstärkten Kampagnen in den Kernkategorien Reinigen und Wäschepflege wichtige Impulse gesetzt, auch wenn die allgemein ausgeprägte Konsumzurückhaltung durchweg spürbar ist. In der Kategorie Wäschepflege ist es uns gelungen, mit einem leichten Umsatzwachstum eine Trendwende zu erreichen. Unsere Kernprodukte wie die Wäschespinne Linomatic und der Wäscheständer Pegasus leisteten hierzu einen wesentlichen Beitrag.“

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) betrug im ersten Quartal 2026 -2,8 Mio. EUR (Q1 2025: 3,1 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert primär aus gezielt erhöhten Werbeaufwendungen, um wichtige Wachstumsimpulse zu setzen. Zusätzlich belasteten geringere Deckungsbeiträge infolge des Umsatzrückgangs sowie höhere Logistikkosten das Ergebnis. Nach Steuern verzeichnete der Leifheit-Konzern ein Periodenergebnis von -2,3 Mio. EUR für das erste Quartal 2026 (Q1 2025: 2,0 Mio. EUR).

Die Bruttomarge konnte im ersten Quartal 2026 aufgrund von Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen in der Produktion weiter um 0,8 Prozentpunkte auf 46,4 Prozent (Q1 2025: 45,6 Prozent) zulegen. Der Free Cashflow lag angesichts der strategischen Initiativen und eines saisonbedingt erhöhten Working Capitals bei -11,7 Mio. EUR (Q1 2025: -7,2 Mio. EUR).

Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erläutert Alexander Reindler: „Wir treiben mit unserem Performanceprogramm FOCUS die Verbesserung von Effizienz und Resilienz weiter voran. Gleichzeitig setzen wir auf gezielte Marketingkampagnen und Innovationen in unseren europäischen Kernmärkten, um neue Wachstumsimpulse zu setzen. Erste Erfolge wie der SUPERDUSTER bestätigen diesen Kurs.“

Mit Hilfe dieser gezielten Maßnahmen plant der Vorstand, den derzeit deutlich erhöhten zusätzlichen Risiken aus dem globalen wirtschaftlichen Umfeld wirksam zu begegnen, die sich insbesondere aus der Eskalation im Nahen Osten sowie den hiermit verbundenen spürbaren Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Transport ergeben. Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 bestätigt der Vorstand trotz aller genannten Belastungen die Prognose 2026. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin ein leichtes Wachstum des Konzernumsatzes, ein EBIT etwa auf dem Niveau des Vorjahres und ein Free Cashflow ebenfalls etwa auf Vorjahresniveau erwartet. Die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind dabei weiterhin mit außerordentlichen Unsicherheiten im Hinblick auf die Eskalation im Nahen Osten behaftet, deren Tragweite derzeit nicht absehbar ist.

Weitere Informationen finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 31. März 2026, die online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht. Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit.



Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.



Kontakt:

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+49 2604 977218

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