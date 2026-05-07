EQS-News: MUSIC ICONS: Julien's präsentiert eine bahnbrechende Auktion von Rock-'n'-Roll-Erinnerungsstücken

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MUSIC ICONS: Julien's präsentiert eine bahnbrechende Auktion von Rock-'n'-Roll-Erinnerungsstücken



07.05.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEHR ALS 650 SELTENE MUSIKARTEFAKTE WERDEN AM 29. UND 30. MAI LIVE AUS

NEW YORK CITY ANGEBOTEN

Ace Frehley von KISS – Berühmteste Gitarre – 1975 Les Paul-Ace #1

(Schätzpreis 400.000–600.000 USD)

Stevie Ray Vaughan 1969 Guild F-412 aus dem MTV Unplugged-Auftritt von 1990

(Schätzpreis 300.000–500.000 USD)

Johnny Cash 1954 Martin Akustikgitarre, gespielt 1956 bei seinem Debüt in der Grand Ole Opry

(Schätzpreis 100.000–200.000 USD)

Kirk Hammett – auf der Bühne und im Studio gespielt, signiert, erste „Ouija" ESP Custom

(Schätzpreis 250.000–350.000 USD)

Eddie Van Halen: Auf der Bühne gespielt und signiert, persönlich gestreifte Charvel Art Series-Gitarre aus dem letzten Auftritt mit Sammy Hagar (Schätzpreis 50.000 – 70.000 USD)

Von den Beatles signierte Plattenhülle „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (Schätzpreis 20.000 – 40.000 USD)

Gary Busey: 1966er Gibson „The Buddy Holly Story" Southern Jumbo Akustikgitarre aus seinem Besitz und im Film verwendet, inklusive DVD (Schätzpreis 10.000 – 20.000 USD)

Adam Clayton von U2 – „Unforgettable Fire": Im Studio und auf der Bühne bei „Live Aid" 1985 gespielter Vintage-Fender-Jazz-Bass (Schätzpreis 20.000 – 40.000 USD)

LOS ANGELES, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, das weltweit führende Auktionshaus für Prominentenartikel, hat heute alle Einzelheiten zu seiner mit Spannung erwarteten Veranstaltung „Music Icons" bekannt gegeben. Die diesjährige Sammlung würdigt die unvergängliche Kraft des Heavy Metal und feiert den 50. Jahrestag des London-Debüts von KISS mit einer Wanderausstellung, die die Highlights der Auktion präsentiert. Nach Stationen in London und Tokio wird die Ausstellung ab dem 13. Mai im Hard Rock Cafe New York zu sehen sein und täglich für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Gebote für die gesamte Sammlung mit mehr als 800 Objekten sind ab sofort unter juliensauctions.com möglich. Die zweitägige Auktion findet am 29. und 30. Mai live im Hard Rock Cafe Times Square in New York City statt.

„Das Interesse an Musik-Memorabilien erreicht ein noch nie dagewesenes Ausmaß, angeheizt von Sammlern, die sowohl die kulturelle Bedeutung dieser Instrumente als auch das Vermächtnis der dahinter stehenden Künstler schätzen – was oft zu rekordverdächtigen Verkäufen führt", sagt Martin Nolan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Julien's Auctions. „Unsere jährliche ‚Music.Icons'-Auktion mit außergewöhnlichen Gitarren von Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan und Kirk Hammett unterstreicht das anhaltende Engagement von Julien's, Stücke in Museumsqualität auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die weltweite Diskussion rund um das Sammeln von Musik zu prägen." Die Auktion „Music Icons" präsentiert eine außergewöhnliche Sammlung einiger der kraftvollsten und einflussreichsten Gitarren, die jemals auf einer Auktion zu sehen waren, darunter Instrumente, die von Rocklegenden wie Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax)und Stevie Ray Vaughan gespielt wurden. Zu den vielen Höhepunkten gehört die Gitarre, die Johnny Cash bei seinem Debüt in der Grand Ole Opry 1956 spielte. Cashs Martin D-18 Akustikgitarre aus dem Jahr 1954 wurde von 1954 bis 1956 verwendet und ist damit möglicherweise seine früheste professionelle Gitarre. In dieser Zeit nahm Cash Singles wie „Hey, Porter", „Folsom Prison Blues", „I Walk the Line" und „There You Go" auf. Für KISS-Fans umfasst der Verkauf Dutzende einzigartiger Gegenstände, von auf der Bühne getragenen Kostümen bis hin zu persönlichen Gegenständen. Das Herzstück ist Ace Frehleys 1975er Gibson Les Paul, eine der historisch bedeutendsten Gitarren des Rock'n'Roll. Frehley vertraute während seiner gesamten Karriere auf dieses Instrument und setzte es auf der Bühne und im Studio mit KISS häufiger ein als jede andere Gitarre in seinem Arsenal. Seine langjährige Verbundenheit mit der Gibson Les Paul hat ihm einen Platz auf fast jeder Liste der „Top 10 Les-Paul-Spieler aller Zeiten" eingebracht. Eine Auswahl weiterer Highlights mit Fotos und detaillierten Beschreibungen finden Sie auf der Website von Julien's Auctions. Zu den Highlights gehören: Ace Frehley: 1975 Gibson Les Paul Ace #1 in Sunburst-Ausführung (Schätzpreis 400.000 - 600.000 USD)

Super Bowl XXXIII Stage Played Artist Proof #007 1997 Gibson Signature Les Paul Custom, Cherry Sunburst| (Schätzpreis 40.000 - 60.000 USD)

Ace Frehley's Stage Played 1996 KISS Reunion Tour Light Show Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr, Silver Sparkle Metallic (Schätzpreis 10.000 - 15.000 USD)

1977 Tour Jacke - Ace Frehleys persönliche '1977 Rock & Roll Over' Tour.Jedes einzelne Mitglied von Kiss erhielt während der Japan-Tournee der Band persönlich eine dieser Jacken aus den Händen des legendären japanischen Promoters Udo. Auf der Jacke befindet sich ein Make-up-Fleck, von dem Ace bestätigte, dass er direkt von seinem Make-up nach der Show stammt. (Schätzpreis 4.000 - 6.000 USD)

Kimono – Langer schwarzer Kimono mit rotem Futter, bestickt mit einem goldenen Drachen, aus der Zeit der „Rock & Roll Over"-Tour (Schätzpreis 4.000–6.000 USD)

Von Ace Frehley/Arthur Kane auf der Bühne getragener Overall – Lila Velours-Overall mit asymmetrischem Reißverschluss an der Brust und schwarzen Armbändern. Der Overall war ursprünglich silber-weiß und wurde von Arthur Kane von den New York Dolls auf der Bühne getragen. Kane schenkte den Overall Frehley, der ihn lila färbte, bevor er ihn auf der Bühne trug. (Schätzpreis 3.000 - 5.000 USD) Gitarren & Bass Stevie Ray Vaughan|1969 Guild F-412 Twelve String. Stevie spielte diese Gitarre während seines Auftritts bei MTV Unplugged am 30. Januar 1990 (Schätzpreis 300.000 - 500.000 USD)

Metallica | Kirk Hammett Stage-Played Studio-Played und signiert Very First Ouija Glow In The Dark ESP Custom Electric Guitar- von Hammett beschriftet, "The very first Ouija guitar - 0001! Dies war eine meiner Hauptgitarren für Tourneen und Aufnahmen in den 90er Jahren. (250.000 - 350.000 USD)

Johnny Cash | Grand Ole Opry 1956 – Debüt auf der Bühne, gespielt auf einer Martin D18 Akustikgitarre von 1954 (Schätzpreis 80.000 - 100.000 USD)

Eddie Van Halen | Auf der Bühne gespielte und signierte, von ihm persönlich mit Streifen verzierte Charvel Art Series-Gitarre 076 aus dem letzten Auftritt mit Sammy Hagar (Schätzpreis 50.000–70.000 USD)

Izzy Stradlin |1987 Gibson HR Fusion 1 Izzy. Gibson schenkte Stradlin die Gitarre 1987, als die Band „Appetite For Destruction" aufnahm. Sie war im Musikvideo zu „Welcome To The Jungle" prominent zu sehen (Schätzpreis 30.000–50.000 USD)

Adam Clayton | Unforgettable Fire Studio- und Live-Einsatz '85 Live Aid Vintage Fender Jazz Bass in Naturlackierung (Schätzpreis 20.000–40.000 USD)

Mick Mars|1984 Gibson Explorer Mick Mars Theater. Im Besitz von und gespielt von Mick Mars von Mötley Crüe (Schätzpreis 20.000–30.000 USD)

The Cult | Billy Duffys 1976er Gibson Les Paul Custom mit naturbelassener Oberfläche, im Studio und auf der Bühne sowie in Videos gespielt. Diese Gitarre wurde für das Cover des vierten Studioalbums „Sonic Temple" von The Cult aus dem Jahr 1989 verwendet (Schätzpreis 20.000 – 30.000 USD)

Gary Busey: Im Besitz von Gary Busey und im Film „The Buddy Holly Story" verwendete Gibson Southern Jumbo Akustikgitarre von 1966 mit DVD (Schätzpreis 10.000 – 20.000 USD)

Dave Mustaine | Megadeth: Auf der Bühne gespielte und signierte Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V E-Gitarre von 2007 (Schätzpreis 5.000 – 7.000 USD)

Black Sabbath | Von Bill Ward auf der Bühne gespielter Zildjian-Gong (Schätzpreis 3.000–5.000 USD) Persönliche Schätze und mehr: The Beatles | Von der Band signierte Plattenhülle von „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (Schätzpreis 20.000–40.000 USD)

Signierte Kautionsunterlagen von seiner berüchtigten Verhaftung wegen unsittlicher Entblößung während einer Show in Miami am 1. März 1969 (Schätzpreis 20.000–30.000 USD)

John Bonham | 1976er, auf Fotos getragener, für den Led-Zeppelin-Schlagzeuger maßgeschneiderter Samtanzug (Schätzpreis 15.000–25.000 USD)

Paul Cook/Sex Pistols | 1977 Auf der Bühne getragener Sex-Pistols-Anzug „Anarchy in the U.K." Ärmelloses T-Shirt (Schätzpreis 10.000 - 15.000 USD)

Joni Mitchell | "Woodstock" Original Fair Copy Handgeschriebener Text (Schätzpreis 20.000 - 30.000 USD)

Sabrina Carpenter |"Manchild" Musikvideo-getragene Bluemarine Shorts |(Schätzpreis 1.000 - 2.000 USD)

Lisa/BLACKPINK | 2025 W-Magazine Korea Photoshoot-Worn Gloves with Magazine (Schätzpreis 400 - 600 USD) LIVE- UND ONLINE-AUKTION „Music Icons"

Hard Rock Cafe New York - 1501 Broadway, New York, NY 10036 Freitag, 29. Mai

Sitzung: 10:00 Uhr EST Samstag, 30. Mai

Sitzung: 10:00 Uhr EST ANMELDUNG ZUM GEBOT

Für die Teilnahme an dieser Auktion ist eine Registrierung erforderlich. Diese kann am Tag der Auktion persönlich oder vor der Auktion online auf der Website von Julien's Auctions vorgenommen werden.. Für Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@juliensauctions.com oder rufen Sie 310-836-1818 an. Abgabe von Geboten

Bei Live-Auktionen gibt es vier Möglichkeiten, Gebote abzugeben: Bieten Sie mit Julien's Auctions online. Bieten Sie per Telefon über einen Vertreter des Auktionshauses. Bieten Sie persönlich im Saal bei unseren Auktionsveranstaltungen. Bieten Sie im Voraus per Abwesenheitsgebot. Formulare für Gebote in Abwesenheit sind unter der Telefonnummer 310-836-1818 erhältlich. Julien's Auctions akzeptiert Zahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und USD Coin. Julien's Auctions Pressekontakt/RSVP: Nordamerika

Michelle Gutenstein Hinz (michelleg@missingpiecegroup.com)

Michelle Steele (msteele@missingpiecegroup.com)

Michael Krumper (michael@missingpiecegroup.com)

bei Missing Piece Group Europa

Mozell Miley-Bailey/Homage PR (mozell@homagepr.com) Julien's Auctions

Für die Momente, auf die es ankommt.

Kennen Sie diesen Moment, wenn die Lichter gedimmt werden, kurz bevor Ihre Lieblingsband zu spielen beginnt? Oder dieses Gefühl, kurz bevor der Abspann eines Films läuft, der Ihre ganze Welt in einem Augenblick verändert hat? Die Luft ist voller Vorfreude, und Worte können das Gefühl niemals angemessen beschreiben, denn man muss einfach dabei gewesen sein. Wir von Julien's möchten Ihnen diese Momente durch ikonische Artefakte und einzigartige Kollektionen zurück ins Leben bringen. Ob in direkter Zusammenarbeit mit Künstlern, in Partnerschaft mit legendären Nachlässen oder in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Sammlern – unsere Auktionen lassen Kultur lebendig werden und versprechen Entdeckungen und Wiederbegegnungen. Von Elvis Presley, Marilyn Monroe und Ringo Starr bis hin zu Lady Gaga, Banksy und Kurt Cobain – von LA bis in die ganze Welt: Hier finden Originale ihresgleichen. Informationen zu Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) ist eines der weltweit bekanntesten Unternehmen mit Standorten in fast 80 Ländern und mehr als 300 Einrichtungen, darunter eigene, lizenzierte oder verwaltete Hotels, Casinos, Rock Shops®, Veranstaltungsorte für Live-Auftritte und Cafés. Ausgehend von einer Gitarre von Eric Clapton besitzt Hard Rock die weltweit größte und wertvollste Sammlung authentischer Musik-Memorabilien mit mehr als 88.000 Exponaten, die an Standorten rund um den Globus ausgestellt sind. Das globale Treueprogramm Unity™ by Hard Rock belohnt Mitglieder dafür, dass sie in den teilnehmenden Häusern das tun, was sie lieben. Darüber hinaus rückt Hard Rock Digital das Sportwetten- und iGaming-Erlebnis mit Produkten in den Vordergrund, die im Geiste von Hard Rock für Spieler weltweit neu interpretiert wurden. HRI hat zahlreiche Branchen-, Reiseziel- und Arbeitsplatzauszeichnungen in den Bereichen Reisen, Gastgewerbe, Glücksspiel, Unterhaltung sowie Gastronomie und Getränke erhalten. HRI verfügt derzeit über Investment-Grade-Ratings von führenden Ratingagenturen: S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2) und Fitch Ratings (BBB). Weitere Informationen über Hard Rock International finden Sie unter www.hardrock.com oder shop.hardrock.com. Video - https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ

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