EQS-News: Porsche verschlankt Vorstand: Car IT künftig bei Forschung & Entwicklung

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Porsche verschlankt Vorstand: Car IT künftig bei Forschung & Entwicklung



07.05.2026 / 17:15 CET/CEST

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Porsche verschlankt Vorstand: Car IT künftig bei Forschung & Entwicklung

Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. Porsche AG treibt ihre strategische Neuausrichtung weiter voran und richtet die Vorstandsstruktur neu aus: Aus acht werden künftig sieben Ressorts. Das Ressort Car IT wird aufgelöst und der bisherige Vorstand Sajjad Khan soll sein Know-how in Zukunft im Rahmen eines Software-Partnerschaftsmodells einbringen.

„Porsche befindet sich in einer herausfordernden Phase der Transformation. Wir müssen das Unternehmen neu ausrichten und passen die Strukturen unter der Führung von Dr. Michael Leiters konsequent der neuen Zeit an – auch im Vorstand“, sagt Dr. Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche AG. „Ich bedanke mich bei Sajjad Khan, der Verantwortung für das Unternehmen übernimmt. Auch in Zukunft profitieren wir von seiner fachlichen Expertise und Kenntnis unserer Strukturen.“

Unter Sajjad Khan hat Porsche in den vergangenen Jahren die Driver Experience – Konnektivität und Infotainment – seiner Modellpalette massiv vorangetrieben und ein neues, verbessertes Nutzererlebnis geschaffen. Mit dem elektrischen Cayenne hat zudem die neue Designsprache Porsche Digital Interaction Einzug gehalten. Intelligente Software und fortschrittliche Hardware verbinden sich hier zu einem nahtlosen, personalisierten und vernetzten Fahrerlebnis. Diese Philosophie und Bedienlogik wird nun auf weitere Modellreihen ausgerollt – bis hin zu eigenen Versionen für den chinesischen Markt, die am Porsche R&D-Standort in Shanghai entwickelt werden.

Sajjad Khan steht Porsche auch in Zukunft für die Entwicklung der Car IT beim Sportwagenhersteller zur Verfügung. Khan: „Ich bin stolz darauf, was wir als Team in den vergangenen zweieinhalb Jahren bewegt haben. In einem sich permanent wandelnden Marktumfeld ist es aber zwingend notwendig, Strukturen und Prozesse fortlaufend zu überprüfen und anzupassen.“ Nur so erreiche man den erforderlichen Speed, um das hohe Tempo der Transformation mitgehen zu können. „Die hervorragenden Engineering-Kompetenzen von Porsche in Kombination mit einer agilen, ergebnisorientierten Software-Entwicklung bilden eine hervorragende Grundlage für die künftige Entwicklung von Softwarekomponenten.“

Das Ressort Car IT wird von Sajjad Khan bis 19. Juni fortgeführt und zum 1. Juli 2026 in das Ressort Forschung und Entwicklung integriert. Dr. Michael Steiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Porsche, wird das um die Themen der Car IT erweiterte Ressort weiterhin führen.

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