EQS-News: REPLOID sichert sich Wachstumsfinanzierung in zweistelliger Millionenhöhe von der Raiffeisen Bank International

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REPLOID sichert sich Wachstumsfinanzierung in zweistelliger Millionenhöhe von der Raiffeisen Bank International (News mit Zusatzmaterial)



07.05.2026 / 10:45 CET/CEST

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UNTERNEHMENSMITTEILUNG

REPLOID sichert sich Wachstumsfinanzierung in zweistelliger Millionenhöhe von der Raiffeisen Bank International

Finanzierung besteht aus einem Darlehen und einer revolvierende Kreditlinie

RBI wird eine der Hausbanken von REPLOID

Wels, 7.Mai 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich im Jahr 2025 mehr als verdoppelt und wird sich 2026 voraussichtlich erneut verdoppeln. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, die Anzahl verkaufter ReFarmUnits deutlich zu steigern und gleichzeitig das Düngemittel- und Tierfuttergeschäft weiter zu stärken. Die internationale Expansion wird in Europa und ausgewählten weiteren Märkten vorangetrieben.

Vor diesem Hintergrund kommt einem verlässlichen, international erfahrenen Finanzierungspartner zentrale Bedeutung zu. Die REPLOID Group AG freut sich, mit der Raiffeisen Bank International AG (RBI) eine Kreditfinanzierung in Höhe eines zweistelligen Millionen-Euro-Betrags abgeschlossen zu haben. Damit wird der Grundstein für eine neue, langfristige Geschäftsbeziehung gelegt.

Die Finanzierung besteht sowohl aus einem Darlehen mit einer Laufzeit von vier Jahren als auch einer revolvierenden Kreditlinie mit einer Laufzeit von rund drei Jahren. Darüber hinaus wird bereits über weitere Finanzierungen gesprochen, um REPLOIDs Wachstumskurs auch längerfristig zu finanzieren.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Mit der RBI gewinnen wir einen international erfahrenen Bankpartner, der unser Geschäftsmodell versteht und unsere Expansion auf mehreren Ebenen begleitet. Der gesamte Prozess war von großer Professionalität geprägt. Ich freue mich, die RBI nun als eine unserer Hausbanken bezeichnen zu dürfen.“

Harald Kröger, Head of Group Structured Finance & Investment Banking: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit dem Geschäftsmodell von REPLOID auseinandergesetzt. Das Unternehmen ist in Bereichen tätig, die für zentrale Kundengruppen des Raiffeisensektors von hoher Relevanz sind. Wir freuen uns, mit REPLOID ein äußerst innovatives Unternehmen aus der Region auf seinem dynamischen internationalen Wachstumskurs zu begleiten.“

RBI Growth Financing Program zur Finanzierung von Scale-up-Unternehmen

Die RBI unterstützt mit dem € 250 Mio. umfassenden RBI Growth Financing Program wachstumsstarke Scale-up-Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell. Im Unterschied zu klassischen Venture-Capital-Finanzierungen setzt die RBI auf kreditbasierte Lösungen. Damit werden gezielt Unternehmen angesprochen, die ihr Wachstum ohne Verwässerung der Eigentümerstruktur finanzieren möchten.

REPLOID: Ein dynamisches Wachstumsunternehmen gewinnt wertvolle Rohstoffe aus organischen Reststoffen

REPLOID aus Wels ist ein stark wachsendes Scale-up, das organische Reststoffe zur Grundlage robuster Kreislaufmodelle macht und so Mehrwert für Umwelt und Wirtschaftlichkeit schafft. Zu diesem Zweck überträgt das Unternehmen natürliche Prozesse, die Insekten seit Millionen von Jahren leisten, in den industriellen Maßstab.

REPLOID errichtet für Kunden ReFarmUnits – Anlagen, in denen Fliegenlarven organische Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie verwerten. Die Larven werden anschließend entweder direkt vermarktet oder zu Proteinen und Fetten weiterverarbeitet, etwa für Abnehmer aus der Tierfutterindustrie. Die Rückstände aus dem Verwertungsprozess, der sogenannte Insektenfrass, bilden die Basis für den organischen Premiumdünger von REPLOID.

TUDC GmbH, eine spezialisierte Corporate-Finance-Boutique für Wachstumsfinanzierungen, hat REPLOID bei der Transaktion als Executive Finance Partner begleitet.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild:

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Bildunterschrift: Signing_REPLOID-RBI

07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



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